جامعة الأقصر تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بكليات الجامعة

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة؛ نتائج مسابقة القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول الطالب أحمد محمد أحمد، كلية السياحة والفنادق، على المركز الأول فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم كاملًا، وحصلت الطالبة آية ذكى محمود، كلية الطب البشري، على المركز الأول، والطالبة شهد حسين عبدالرحمن على المركز الثانى فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم كاملًا.

أما فى مستوى حفظ وتلاوة نصف أجزاء القرآن الكريم؛ حصلت الطالبة ضحى عبدالرؤوف علي، كلية الطب البشرى على المركز الأول، والطالبه بسمة أحمد حسن، كلية التربية على المركز الثانى.

وفي مستوى حفظ وتلاوة ربع القرآن الكريم؛ أسفرت النتائج على حصول الطالب عمر أحمد عبدالعال، كلية الحاسبات والمعلومات، والطالبة شهد جابر فكرى كلية الألسن، على المركز الأول، وحصول الطالبة أمنية يحيى محمود كلية الألسن على المركز الثاني.



وهنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، مشيدة بجهودهم ومثابرتهم، ومؤكدة أن جامعة الأقصر تحرص على دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرة إلى تكريم الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة؛ تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق.