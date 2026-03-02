تمهيدا للافتتاح.. محافظ الوادي الجديد تتفقد "المجمع الحرفي" بقرية مرزوق بمركز بلاط

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، مشروع المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بقرية مرزوق بمركز بلاط، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية، ضمن بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وقد رافق المحافظ، خلال الجولة حامد عبدالله رئيس مركز بلاط، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع الهيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطّلعت المحافظ على مكونات المشروع المقام على مساحة إجمالية تقارب ألف متر مربع ، ويضم عشر ورش مخصصة لعدد من الحرف والأنشطة الخدمية والإنتاجية، تشمل: الحدادة، والنجارة، والألوميتال، والزجاج، والخياطة، والتريكو، وإصلاح وصيانة الإطارات، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، وميكانيكا الدراجات النارية.

وأكدت المحافظ، أن المجمع يمثل إضافة نوعية للقرية، لا سيما في ظل توافر أصحاب المهن والحرف، الأمر الذي يعزز من فرص تنظيم العمل الحرفي، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر بيئة عمل آمنة ومهيأة تلبّي احتياجات الأهالي.

ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واستكمال التجهيزات الفنية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، مع إعداد تصور متكامل لحصر الأولويات ودراسة تعميم المشروع ليشمل باقي القري بما يضمن جودة الاستدامة.

كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة المعيلة من خلال برامج تدريب وتشغيل داخل مثل هذه المجمعات في إطار توجه المحافظة لتعظيم العائد التنموي للمشروعات الصغيرة والحرفية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام يخدم أبناء المراكز.