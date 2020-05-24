الفريق الطبى بالحجر الصحى بدمنهور يحتفل مع الأطفال مصابى كورونا بعيد الفطر

شهد نزل الشباب بمركز التعليم المدني بالابعادية بمدينة دمنهور، المخصص للحجر الصحي لمصابى كورونا ذوى الحالات البسيطة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك احتفالية نظمها الفريق الطبى للترفيه والترويح عن الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد بداخل المركز، وقاموا بتوزيع الهدايا والبالونات عليهم لمشاركتهم فرحة العيد ولرفع روحهم المعنوية .





وأكد الدكتور محمد سعيد شاهين، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور، أن الفريق الطبى بالحجر الصحي، احتفل مع 17 طفل، بعيد الفطر المبارك مشيرًا إلى توزيع البلالين والهدايا علي الأطفال وتشغيل الأغاني لهم إحتفالًا بالعيد من أجل العمل علي رفع الروح المعنوية والعامل النفسي لهم ولتعويضهم بعدهم عن أسرهم





وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت ، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



