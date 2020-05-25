مدارس بريطانيا تعود بعد رفع الإغلاق.. خطط لعودة الدراسة بشروط وإجراءات صارمة.. وتقليل الاتصال بين مجموعات الأطفال والعاملين

الحكومة البريطانية تطلق خططا لعودة المدارس بشروط واجراءات صارمة

خطط لندن لعودة التعليم تشمل التخلص من الدمى ونظام الانتظار في المدرسة الفصل بين التلاميذ والعاملين وتحديد اعداد العائدين للفصول









أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين خططها للحفاظ على تلاميذ المدارس في مأمن من الاصابة بـ فيروس كورونا باستخدام مقسمات الأرضيات لفصول الأطفال والتي تفرق فيها المسافات عن بعضهم البعض وتطبيق ذلك على نظام طابور المدرسة، بعد قرار عودة الصفوف الدراسية والتي تجمد نشاطها نسبيا بسبب جائحة فيروس كورونا.









لكن إصدار التوجيه الجديد للمعلمين ورؤساء المدارس يأتي اليوم بعد أن كانت النقابات التعليمية والحكومة على خلاف لمدة أسابيع بشأن سلامة فتح المدارس - ويمكن أن تتسبب في المزيد من الخلافات.





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ويقود الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا معارضة لعودة الدراسة في 1 يونيو ، ويتحدى حوالي 50 مجلسا تعليمات الحكومة البريطانية برفض عودة الطلاب الى المدارس.





وعلقت العديد من ادارات المدارس في بريطانيا 15 اجراء رئيسيا موضحا في إرشادات المعلمين هي:





- التأكد من تنظيف أي أسطح يلمسها الأطفال عدة مرات في اليوم

- محاولة الحفاظ على مجموعات صغيرة متسقة من الأطفال معًا طوال اليوم

- تنفيذ نوع من نظام الاصطفاف لمقدمي الرعاية عند التقاط الأطفال

-يمكن للفواصل المساعدة في إبقاء مجموعات الأطفال في أجزاء مختلفة من الغرفة

- إزالة جميع الدمى الطرية أو أي ألعاب يصعب تنظيفها

- تأكد من عدم دخول الأطفال والموظفين الذين يعانون من أعراض كورونا

- ضمان الإبعاد الاجتماعي لمجموعات الأطفال والموظفين قدر الإمكان

- تأكد من غسل اليدين بانتظام على مدار اليوم وأن الأطفال يلاحظون ذلك ؛

- التأكد من أن الأطفال تحت سن الثانية لديهم مساحة 3.5 متر المطلوبة بالفعل في جميع الاتجاهات ، وتقل إلى 2.5 متر للأطفال بعمر سنتين و 2.3 متر للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات

- التأكد من وجود إمدادات جيدة من الأنسجة التي تستخدم لمرة واحدة لتنفيذ

- ترتيب الأطفال ليتم جمعهم عند الباب إن أمكن

- تقييد الزائرين وإبقاء النوافذ مفتوحة للتهوية

- يجب تقييم جميع الأنشطة المخططة للمخاطر في ضوء فيروس كورونا

- تعليم غسل اليدين واستخدام الأنسجة من خلال الألعاب والأغاني والتكرار

- يجب أن يكون لدى المؤسسات سياسة قائمة للاستجابة لحالة فيروس كورونا





وينص التوجيه الحكومي المنشور اليوم على أن أول شيء يجب على المؤسسات القيام به هو التأكد من أن المباني جاهزة لاستقبال الأطفال بأمان.





ويجب فحص المبنى إذا كان غير مستخدم لفترة طويلة ، وإذا تم إغلاقه ، فيجب على المدارس التفكير في عمليات فحص الفيلق.





ويجب إعادة تقييم أي أنشطة في ضوء جائحة الفيروس كورونا، وبمجرد عودة الأطفال يجب تنظيف جميع الأسطح والمعدات التي يتم لمسها بشكل متكرر ومقابض الأبواب والمراحيض المستخدمة خلال النهار جيدًا عدة مرات في اليوم.





وسيتعين على اختصاصيي التوعية التفكير ابتكار أفضل طريقة لاستخدام مساحة مبانيهم ، وكيف يمكن استخدامها بشكل أفضل للحفاظ على مجموعات صغيرة ومتسقة من الأطفال معًا على مدار اليوم ، وللفصل بين المجموعات.





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ويضيف التوجيه: اعتمادًا على حجم وتخطيط الإعدادات الفردية، وبالتالي ضع في اعتبارك كيفية تنظيم مساحة الأرضية والغرف والمساحة الخارجية لضمان التباعد الجسدي بين الموظفين وبين مجموعات الأطفال ، مع الأخذ في الاعتبار السنوات الأولى من المرحلة الأساسية للمساحة القائمة على العمر المتطلبات.





وتحت متطلبات المساحة القائمة مسبقًا الخاصة بالعمر، يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين إلى 3.5 متر مربع لكل طفل ، ويحتاج الأطفال البالغون من العمر عامين إلى 2.5 متر مربع لكل طفل ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى خمس سنوات يحتاجون إلى 2.3 متر مربع لكل طفل.





وقد يكون من المفيد استخدام فواصل المنطقة لإبقاء الأطفال في أجزاء مختلفة من الغرفة أو استخدام علامات الأرضية لمساعدة الموظفين على تتبع المجموعات المختلفة.





وتساعد فواصل المناطق في إبقاء مجموعات الأطفال في أجزاء مختلفة من الغرفة ، ويمكن أن تساعد علامات الأرضية في مساعدة الموظفين على إبقاء المجموعات منفصلة. يجب إدارة استخدام المساحات المشتركة في الإعدادات للحد من كمية الاختلاط بين المجموعات قدر الإمكان.





كما يضيف التوجيه نصيحة الصحة العامة وهي إزالة جميع الدمى الطرية ، وأي ألعاب يصعب تنظيفها ، مثل تلك التي تحتوي على أجزاء معقدة. حيثما أمكن ، أزل المفروشات الناعمة ، مثل الوسائد وأكياس الفول والسجاد..





تقول الإرشادات أن المدارس والمباني الأخرى التي سيتعلم فيها الأطفال أو يتم الاعتناء بهم يجب أن تنظر في كيفية الحد من انتقال فيروس كورونا المحتمل.





تعترف الإجراءات الجديدة بأنه من غير المحتمل أن يفصل الأطفال في السنوات الأولى مترين عن بعضهما البعض ولكن هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية ، وهي:





ضمان نصح الوالدين بإبقاء الأطفال الذين يعانون من أي أعراض في المنزل ؛ ضمان عدم حضور الموظفين الذين يعانون من أعراض العمل ؛ التنظيف المتكرر لليدين والممارسات الجيدة في نظافة الجهاز التنفسي ؛ التنظيف المنتظم للإعدادات ؛ التقليل من الاتصال والخلط.





وتوجه الإرشادات ايضا بضرورة تشجيع الموظفين على الاحتفاظ بأحجام المجموعة حتى ثمانية أطفال كحد أقصى و لضمان عدم وجود أكثر من 16 طفلًا في المجموعة في إعدادات السنوات الأولى.





ومن المفهوم أن الأطفال والموظفين في السنوات الأولى من غير المرجح أن يفصل بينهما مترين ، ولكن يجب أن يختلط الأطفال والموظفون في 'مجموعة صغيرة متسقة' وأن 'مجموعة صغيرة تبقى بعيدة عن المجموعات الأخرى'.





يجب أن تضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:





التباعد الجسدي بين مجموعات الأطفال والموظفين قدر الإمكان ؛ أن المجموعات الفردية تستخدم نفس المنطقة من الإعداد طوال اليوم قدر الإمكان ؛ تقليل مشاركة الألعاب والموارد ؛ يمكن بسهولة تنظيف أي ألعاب أو موارد مشتركة بين استخدام المجموعات المختلفة





وينص التوجيه أيضًا على أن الأطفال يجب أن يشاركوا في غسل اليدين طوال اليوم ويجب الإشراف عليهم.





الاقصاء بين التلاميذ الابتعاد الاجتماعي هو شعار أساسي في الإجراءات الحكومية وتقول أن جميع الأسطح التي يلمسها الأطفال ، مثل الأبواب أو الأبواب ، يتم تنظيفها بانتظام أكثر من المعتاد.





يجب أن تكون هناك أيضًا سياسة واضحة بشأن إحضار الألعاب أو الأشياء من المنزل، ويجب أن يتم ذلك فقط إذا كان "ضروريًا للغاية"





وسيتعين على الموظفين تنفيذ نوع من نظام الاصطفاف عند التقاط الأطفال، للحد من الاتصال مع مقدمي الرعاية.





التواصل مع المعلمين ومقدمي الرعاية والآباء





ويقترح التوجيه أنه على سبيل المثال عن طريق الحد من النزول واختيار أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لكل أسرة والتوقيتات "المذهلة"





ويضيف: "فكر في كيفية استخدام التكنولوجيا للتواصل مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية رقميًا ، على سبيل المثال عند تقديم معلومات التسليم في نهاية اليوم".





ويجب على المدارس أيضًا أن تبقي النوافذ مفتوحة قدر الإمكان وأن تحد من عدد الزوار.





وينص الدليل على أن الغالبية العظمى من الأطفال والموظفين لن يحتاجوا إلى معدات الوقاية الشخصية وأن الموظفين لا يضطرون إلى قياس درجات حرارة الأطفال كل يوم.





ويضيف: "تأكد من أن انك جاهز لتنفيذ هذه التدابير ، وأن يتم إبلاغها بوضوح لجميع الموظفين، وتأكد من توفر الإمدادات من المنتجات الأساسية ، بالإضافة إلى خطط الطوارئ





يطلب التوجيه من المدارس وخدمات رعاية الأطفال إبلاغ خططهم لإعادة الافتتاح مع الموظفين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية - للتأكد من أنهم على دراية وفهم لجميع التدابير الجديدة للحد من انتقال الفيروس التاجي.





كما ينص على أن المدارس يجب أن تبني في الوقت المناسب للموظفين لمراجعة العمليات والإجراءات وطرح الأسئلة وإثارة المخاوف مقدمًا.





وتقول الإرشادات: تأكد من أن جميع الموظفين يفهمون أن أولئك الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، أو الذين لديهم شخص في أسرتهم مصاب، لا يجب أن يحضروا المكان في أي ظرف من الظروف.





وتأكد من أن الموظفين يفهمون أنه إذا ظهرت عليهم أعراض اسابة بالفيروس، فيحق لهم إجراء اختبار ، ويتم تشجيعهم على تنظيم واحد في هذا السيناريو وفقًا لإرشادات الحكومة بشأن إجراء الاختبار.





وقد طُلب من المدارس أيضًا التفكير في التعليمات والتدريب الذي سيحتاجه الموظفون في مجال مكافحة العدوى، على سبيل المثال، ارتداء معدات الوقاية الشخصية وخلعها والتخلص منها.





ويجب على الموظفين التأكد من أن الآباء ومقدمي الرعاية يفهمون أنه إذا كان الطفل يعاني من أعراض فيروسات التاجية ، أو إذا كان هناك شخص في أسرته يعاني ، فيجب ألا يحضر، فضلا عن .حدد عدد الأطفال العائدين إلى الفصول الدراسية





حدد عدد الأطفال العائدين إلى الفصول الدراسية





كما يطلب التوجيه من مسؤولي المدرسة تحديد الأطفال الذين من المحتمل أن يعودوا إلى الفصول الدراسية في 1 يونيو ، بالعمل مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والسلطات المحلية.





وتقول: 'عندما يكون الأطفال غير قادرين على الحفاظ على إجراءات الإبعاد والنظافة الاجتماعية الآمنة ، ويعيشون في منزل مع شخص ضعيف للغاية سريريًا وقد اختار الحماية ، لن يُتوقع من هؤلاء الأطفال حضور سنوات مبكرة'. 'فكر في كيفية دعم الآباء ومقدمي الرعاية لفهم المخاطر.





وأضافت أن الأطفال يجب أن يحضروا مدرسة واحدة فقط أو مكان رعاية للأطفال إن أمكن لتقليل الاتصال بين مجموعات الأطفال والموظفين.





وتم إخبار خدمات رعاية الأطفال بالتفكير في كيفية العمل مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للاتفاق على أفضل طريقة لإدارة أي رحلات ضرورية ، على سبيل المثال النقل والتوصيل في المدارس لتقليل الحاجة إلى مزود للسفر للسفر مع المجموعات.





قد تكون هناك حاجة إلى إعدادات التعليم ورعاية الأطفال التي لديها طلب أعلى من القدرات في إطار التباعد الاجتماعي لإدخال غطاء مؤقت على عدد الأطفال الذين يحضرون.





تخطيط مجموعات بالمدرسة لتقليل الاتصال بين الأطفال والعاملين





تحت التوجيه الحكومي ، يُطلب من المدارس استخدام عمليات تدقيق لتوافر الموظفين والطلب المحتمل على أماكن للأطفال لتخطيط المجموعات ، وضمان الالتزام بالموظفين إلى نسب الأطفال المنصوص عليها في إطار مرحلة التأسيس للسنوات المبكرة (EYFS).





وتفيد الارشادات بأنه "يُفضل الاحتفاظ بأحجام المجموعة إلى ثمانية أطفال كحد أقصى، لذا تكون المجموعات صغيرة قدر الإمكان، ويُتوقع من مقدمي الخدمات ضمان عدم وجود أكثر من 16 طفلًا في المجموعة في إعدادات السنوات الأولى''.





'قد ترغب الحضانات التي لديها مجموعات مختلفة من الأطفال في أوقات مختلفة من اليوم في التفكير في وجود أحجام مجموعات أصغر لتحديد عدد الأطفال الذين يتواصل معهم الموظفون.



