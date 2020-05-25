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مرأة

اعرف الحقيقة.. هل يؤثر التكييف على انتشار فيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نصح العديد من الاطباء بعدم ستخدام مكيف الهواء نتيحة خطورته، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد رغم ارتفاع درجة الحرارة.


ووفقا لموقع healthline ، أفادت دراسة جديدة أن نظام تكييف الهواء في مطعم في الصين ربما ساهم في انتشار الفيروس التاجي الجديد، ونصح دكتور هاني الناظر بعدم استخدام مكيف الهواء.

ومع ذلك يقول الخبراء أنه من غير المحتمل أن تتمكن وحدات تكييف الهواء المناسبة المستخدمة في المتاجر والمطاعم والشركات الأخرى من نقل الفيروس والوباء.

وشكلت صناعة تكييف الهواء فرقة عمل لمكافحة الوباء للنظر في هذه القضية لتفادي الفيروس ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة عن طريق بعض المنقيات التي تحد من انتشار الفيروسات والاوبئة.



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