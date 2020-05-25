AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

جامعة زيان عاشور بالجزائر تناقش تقييم النشر وتحديات المستقبل

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:46 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تقيم جامعة زيان عاشور بولاية الجلفة، جنوب الجزائر، الملتقى الدولي الثاني بعنوان "تقييم النشر العلمي في الجزائر في ظل التجارب الدولية.. حتمية الواقع وتحديات المستقبل"، يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

ويشارك في الملتقى باحثون على منهم: د. محمد الشيخ برابح من الجزائر، ود. كمال رويبح من الجزائر، ود. تومي أوليهوك من هولندا، وإيرينا كوشما من ليتوانيا، ومارغاريت آن وورنر من بريطانيا، ود. محمود عبد العاطي من كينيا، ود. الطيب مبروكي من ماليزيا، ود. توفيق العمراني من المغرب، ويوسف تورمان من ألمانيا.

ويهدف الملتقى، إلى تشخيص وتقييم واقع النشر العلمي في الجزائر، واستشراف مستقبله، وتحسس مواطن الخلل في منظومة النشر العلمي وسبل معالجتها، وتحديد المعايير العالمية لتقييم أوعية النشر ودورها في ترقية البحث العلمي، والتعريف بالتجارب الرائدة في مجال تقييم النشر العلمي، وتسليط الضوء على التجارب والمشاريع العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم النشر العلمي، والتعرُّف على الصعوبات والتحديات التي واجهت تجارب الجزائر في مجال قياس وتقييم النشر العلمي، وتقديم مقترحات لترقية منظومة تقييم النشر العلمي.

وتنقسم أعمال الملتقى إلى ستة محاور تناقش مشكلات وصعوبات صناعة النشر العلمي في الجزائر، والتجارب العالمية والعربية في مجال تقييم النشر العلمي، وتأثير النشر العلمي على التصنيف العالمي للجامعات، والمفاهيم النظرية وسبل وآليات تقييم النشر العلمي في الجزائر.

وتنطلق إشكالية الملتقى من أنّ النشر العلمي والأكاديمي يُعدّ المحصّلة النهائية للبحوث والدراسات العلمية لنشر العلم والمعرفة والمساهمة في تبلورها التراكمي، ممّا أدى بالجامعات ومخابر البحث ومراكز الدراسات والباحثين لنشر الأبحاث والدراسات العلمية ضمن أوعية النشر العلمية والأكاديمية التي تعتمد المعايير العلمية، سواء كانت مجلات أو دوريات علمية متخصّصة أو كتبًا؛ إذ تمثـل المجلات العلمية والدوريات المتخصّصة مصدرا للمعلومات العلمية، كما يعدُّ النشـر العلمـي البنية الأساسية لتأسيس وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأهمّ المعايير الدولية في تصنيـف الجامعـات والمؤسسـات العلمية والبحثية وترتيبها عربيًّا وعالميـًّا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: علماء مصر بالخارج لاعب أساسي في أبحاث مكافحة كورونا

بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل اونلاين لدعم المهندسين بأسس التكنولوجيا

ترشيحاتنا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

الأهلي يستجيب لمبادرة روما للبحث عن الأطفال المفقودين

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

مصر تحارب كورونا والأطباء يهاجمون الصحة..التفاصيل الكاملة لأزمة الوزارة والنقابة بسبب ضحايا الجيش الأبيض

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

نتيجة الصف الأول الثانوي | كل ما تريد معرفته عنها الآن

AdvertisementS

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

المصل واللقاح: استقرار أعداد المصابين بكورونا خلال تلك الفترة

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور