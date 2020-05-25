رمضان البيه يكتب: المفهوم الصحيح للدين





للأسف الشديد إن فيه ناس كتير مش فاهمين الدين صح فاهمين إنه مناسك تؤدى ورسوم وصلاة وصوم ولحية كثيفة وجلباب قصير وعمامة وعدبة ووجه عبوس وغلظة،وكل هذه المفاهيم خاطئة تماما وبعيدة كل البعد عن الغاية من العبادات والحكمة الإلهية فيها والمراد منها وبعيدة أيضا عن المفاهيم الصحيحة لأعظم منهج ورسالة ،الإسلام رسالة الله الخاتمة للرسالات السماوية ودين الإسلام هو الدين

الذي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى ووصفه بالدين القيم وإرتضاه لعباده ،والاسلام كمنهج نظم حركة الإنسان في الحياة بحيث لا يكن مصدر ضرر لأحد من الخلق ولا ضرار له من أحد وغاية الاسلام أن يؤدي الإنسان أمانة الإستخلاف في الأرض والتي تتلخص في ثلاث هي،،عمارة الأرض وعدم إفسادها بعد إصلاحها،وإقامة العدل الالهي بين الخلق مع اختلاف عقائدهم ومذاهبهم،،ونشر الرحمة الالهية في ربوع الأرض،وهذه هي الحكمة والغاية من العبادات،هذا والعبادات في حد ذاتها ليست بغايات وإنما الغاية منها ما تثمره من حسن المعاملات فالدين المعاملة كما أشار النبي الكريم صلى الله عليه وعلى أله وسلم،هذا ومعلوم أن الدين يدور حول ثلاثة محاور هي،،العقائد والعبادات والمعاملات،واذا صحت العقائد وسلمت من الضلالات والمفاهيم الفاسدة صحت العبادات وإذا صحت العبادات وسلمت من الرياء والنفاق ومن المفاهيم الضالة والأفكار الشاذة المضلة صحت المعاملات وإستقامت حركة الإنسان في الحياة،هذا بالإضافة إلى أن لكل عبادة حكمة الهيه وثمرة يسعد بها صاحبها ولنعطي أمثلة على صحة ذلك،بالتوحيد الخالص ينتفي الكفر والشرك،وبإقامة الصلاة تطهر النفس وتتزكى وينتهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويجتنبهما تماما وفي قول الله تعالى،،إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر،،وقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام،من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له،،إشارة وتأكيدا وبيانا على حكمة الله من الصلاة والغاية منها،وهكذا بالنسبة للزكاة الغاية منها تطهير النفس من الشح والبخل والأنانية وحب التملك والحرص وحب الدنيا وإكناز المال وعبادته،هذا وتأليف القلوب ونزع الغيرة والحسد من نفوس الفقراء والمساكين والمحتاجين تجاه الأغنياء،،وهكذا الحكمة من الصوم تسامي النفس عن عالم المادة وتغذية الجانب الروحي وإحساس الأغنياء بحاجة الفقراء وألم الجوع والحاجة وإرتقاء الصائم إلي عالم الملكوت وإظهار محبته لله تعالى وصدقه في طاعة الله تعالى،،وهكذا الحج الحكمة والغاية منه التجرد لله تعالى وإقبال العبد على الله عزوجل بعد تركه للدنيا ونعيمها والقاءها من وراء ظهره ،وهكذا لكل عبادة ومنسك حكمة الهية وغاية وثمرة،،الخلاصة،،الدين حب وأخلاق كريمة ورحمة وتراحم ومودة وجبر خاطر وتعاون وبر وإحسان ومواساة وعفو وحلم ولين جانب وطيب وحسن معاملة ليس مع المسلم فقط بل مع كل البشر مهما كانت ملته وعقيدته ومع الإرض التي نحيا عليها ونأكل من خيرها ومع كل الكائنات التي تتعايش معنا على هذا الكوكب،،الخلاصة الإسلام سلام مع جميع الخلق وتسليم لله عزوجل فيما أمر ونهى ،ورضاء بقضاءه وقدره،،حبوا الناس لله وإحسنوا إليهم لوجهه تعالى،،هذا هو مفهومي للدين،،



