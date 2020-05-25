محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ إجراءات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وإلتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعة إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وغلق الحدائق والمتنزهات والمقاهي والكافتيريات بالإضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .



