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توك شو

مازعلتوش على مرسي.. أحمد موسى عن إعدام عشماوي: هعرض صوره كل يوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:24 م
احمد موسي
احمد موسي
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عادل نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، صورا لإعدام الإرهابى هشام عشماوي، مؤكدا أنه سوف يعرض هذه الصور يوميا.

 

وقال موسى: "هم زعلانين علشان بنعرض صور عشماوي وهو متعلق وكل يوم هعرضه، ولازم عشماوي يتعلق وأمثاله،  ده مزعلوش على مرسي زي ما زعلوا على عشماوي وبيموتوا عليه وهجيبه كل يوم متعلق".


وتابع أحمد موسى، :"القنوات الارهابية التابعة للاخوان تندد وزعلانين جدا من عرض صور اعدام هشام عشماوي وزعلانين جدا وأكتر من المعزول محمد مرسي".


ووجه مقدم برنامجه «على مسئوليتي»، حديثه لقناة الجزيرة القطرية، قائلا :"أنتم من اخرج صور اعدام صدام حسين وتسألون اليوم هل عرض مشاهد اعدام عشماوي قانوني أم لا".

 

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