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أخبار البلد

حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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استغل الدكتور محمود طارق طبيب مستشفى المنيرة المستقيل ازمة وفاة زميلهم فى المستشفى ليبدأ حربا بالوكالة عن جماعة الإخوان الارهابية لخلق أزمة بين جيش مصر الابيض ومؤسسات الدولة فى تلك الفترة التى تبذل فيها الدولة المصرية جهود كبيرة  فى مكافحة ومواجهة فيروس كورونا.

 

حاولت الجماعة الارهابية استغلال وفاة طبيب مستشفى المنيرة وبدأت فى تكليف اعضائها لاثارة ازمة مفتعلة من خلال تقديم الاستقالات الجماعية والتى بدأت من الطبيب محمود طارق فى  محاوله لاسقاط الروح المعنوية للأطباء و احداث حاله من التخبط داخل الأطقم الطبيه باعتبارهم خط الدفاع الاول ضد الفيروس المستجد.

 

الدولة المصرية تقدر الدور البطولى للاطباء فعلى مدار الايام الماضية وجه الرئيس الشكر والتقدير لهم على مجهوداتهم العظيمة وقيمة رسالتهم السامية لكن جماعة الاخوان الارهابية مثيري الفتنة واعوانهم  يحاولون خلق الصراعات فئوية.

 

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى صور من الحساب الشخصى للدكتور محمود طارق اثناء التلويح بعلامة رابعة الارهابية وكذلك بوستات يهاجم فيها الدولة المصرية ومؤسستها ويصف مصر بلفظ خارج مما يدل على انتمائه وكرهه الشديد لمصر الامر الذى ظهر فى ازمة وفاة طبيب المنيرة وقيام الدكتور محمود باستغلال الواقعة لتاجيج زملائه  وتحريضهم  على الاستقالة .


جماعة الاخوان الإرهابية تحاول اسقاط الروح المعنوية للأطباء و احداث حاله من التخبط داخل الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول ضد الفيروس المستجد كورونا.

كما تحاول الجماعة الارهابية  صناعة صراعات فئوية بين الأطباء والعمال لكن الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها تقدر الدور الكبير الذى يقوم به الأطباء ودائما ما يتم توجيه الشكر والتقدير و مجهوداتهم العظيمة وقيمة رسالتهم السامية .

واتخذت الدولة المصرية ووزارة الصحة عدة قرارات تجاه الأطباء حيث قررت الوزارة إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفي لقيامهم بمهام عملهم وعند خروجهم من المستشفي بواقع 14 يوم عمل و14 يوم أجازة وإجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله كما خصصت دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية.

 

حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل
حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل
حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل
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