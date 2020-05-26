AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يكشف عن صفقات الانتقالات الصيفية..تفاصيل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:08 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن الثنائي الذي يهتم مسئولو النادي الأبيض بالتعاقد معهما خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال إنه سيتعاقد مع "صفقتين سوبر" قريبًا دون أن يكشف عن أي تفاصيل.

وأكد المصدر  أن الصفقة الأولى هي وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي، الذي يجيد في مركز الوسط المدافع والوسط المهاجم وكذلك الجناح الأيمن.

وأضاف المصدر أن الصفقة الثانية هي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي.

ويسعى مسئولو الزمالك لإجراء صفقة تبادلية مع الوداد تقضي بالحصول على خدمات الكرتي مقابل منح النادي المغربي حميد أحداد بعد انتهاء إعارته مع الرجاء.

واستعان مسؤولو القلعة البيضاء بلاعب الفريق محمد أوناجم من أجل اقناع "الكرتي" بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض، في ظل رغبة الأخير في الاحتراف الأوروبي.

وعن المثلوثي، أكد المصدر أن مسئولي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع اللاعب خلال الفترة الماضية استغلالا لاقتراب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي وعدم الحصول على توقيعه حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الوداد المغربي على رادار الزمالك

اخبار الزمالك.. صفقتان من العيار الثقيل .. ومرتضى منصور يرفض حسام عاشور

اخبار الزمالك.. مصير احتراف مصطفى محمد.. اقتراب نجم الوداد.. والرجاء يرفض طلبا بشأن حميد احداد

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

4 نجوم من المغرب على ردار الأهلي والزمالك في الميركاتو المقبل

الزمالك في ورطة مع FIFA بسبب حميد أحداد

ترشيحاتنا

وفاة نجم الظل عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

السعودية تعلن قرارات التعايش مع كورونا وعودة الحياة.. صور

قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء ويجعلها تصرخ وتترك ستوديو الحياة

هدية ربنا ليا .. شيما صابر بفستان الزفاف صحبة رامي صبري

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

حقيقة وصول ثواب قراءة سورة الفاتحة للمتوفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها