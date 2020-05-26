الزمالك يكشف عن صفقات الانتقالات الصيفية..تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن الثنائي الذي يهتم مسئولو النادي الأبيض بالتعاقد معهما خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.









وأكد المصدر أن الصفقة الأولى هي وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي ، الذي يجيد في مركز الوسط المدافع والوسط المهاجم وكذلك الجناح الأيمن.





وأضاف المصدر أن الصفقة الثانية هي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي





ويسعى مسئولو الزمالك لإجراء صفقة تبادلية مع الوداد تقضي بالحصول على خدمات الكرتي مقابل منح النادي المغربي حميد أحداد بعد انتهاء إعارته مع الرجاء.





واستعان مسؤولو القلعة البيضاء بلاعب الفريق محمد أوناجم من أجل اقناع "الكرتي" بالانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض، في ظل رغبة الأخير في الاحتراف الأوروبي.





وعن المثلوثي، أكد المصدر أن مسئولي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع اللاعب خلال الفترة الماضية استغلالا لاقتراب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي وعدم الحصول على توقيعه حتى الآن.