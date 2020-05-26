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اقتصاد

113 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية خلال 9 أشهر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:59 م
آية الجارحي
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه.


وقالت هالة السعيد، في بيان، إن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الإسكان، 15.7% لقطاع النقل، 11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.


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وأكدت وزيرة التخطيط انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق.


ولفتت إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.


كما أكدت الوزيرة تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
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