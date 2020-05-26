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أخبار العالم

بعد وقف التنسيق الأمني.. إشعار جديد من فلسطين لـ إسرائيل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:46 ص
بعد وقف التنسيق الأمني..
بعد وقف التنسيق الأمني.. إشعار جديد من فلسطين لـ إسرائيل
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سمر صالح
كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء عن إشعار جديد من فلسطين لـ إسرائيل بعد إعلان وقف التنسيق الأمني وإلغاء جميع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وبعث مسؤولون في السلطة الفلسطينية رسائل طمأنة لـ إسرائيل، حول قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني فى الضفة الغربية، بعد وقف التنسيق الأمني.

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وقالت "كان" العبرية، إن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لا يعني السماح بتنفيذ عمليات ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة".
 
وأشارت "كان"، إلى أن إسرائيل ستسمح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة وستقوم بإعادة فتح المعابر، التي تم إغلاقها لمحاربة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
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