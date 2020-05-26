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أخبار العالم

16743 إصابة و281 وفاة.. آخر تطورات كورونا فى إسرائيل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:13 ص
16743 إصابة و281
16743 إصابة و281 وفاة.. آخر تطورات كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأكدت الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل إسرائيل ارتفع إلى 16743 إصابة، بينهم 43 بوضع خطير وعدد الوفيات وصل إلى 281 حالة. 

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وتستعد إسرائيل لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 أشد وأعنف من سابقتها ويصل عدد الإصابات فيها لـ200 الف حالة إسبوعية.

وقالت القناة الثانية العبرية أن وزير الصحة الإسرائيلي "يولي إدلشتاين" يجهز خطة لإحتواء موجة كورونا الأعنف والتي تتضمن سيناريوهات للحد من الجولة الثانية لانتشار الفيروس الفتاك تزامنًا مع عودة الحياة إلى طبيعتها فى إسرائيل.

وأوضحت القناة الإسرائيلية الثانية أن، تل ابيب تخشي الشتاء القادم وتستعد بخطة صحية لسيناريو تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أعنف


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