بوادر حرب باردة بين واشنطن وبكين.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشعل التصريحات بين ترامب والصينيين.. وخبراء يحذرون: سيكون لها عواقب اقتصادية قاسية في وقت يعاني الاقتصاد العالمي ركودا عميقا منذ عقود

وزير الخارجية الصيني: بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تدفع البلدين إلى حافة حرب باردة

صحيفة: العلاقات بين القطبين لم تكن جيدة منذ أن أصبح ترامب رئيسًا ورفع التوترات إلى مستويات عالية جديدة

30 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم منذ بداية أزمة كورونا

ترامب يخسر الرهان على الاقتصاد في عام الانتخابات ويركز على منافس جديد لتعبئة قاعدة شعبية تدعمه







تبدو الصين التي فيها ظهر ومنها انتشر فيروس كورونا، أكثر مقدرة على السيطرة على الموقف؛ بل إن بكين حرصت على الظهور بمظهر من يمدّ أيادي العون للبلدان الأخرى التي ينتشر فيها الوباء، ومصممة على الخروج من الأزمة، وموقعها كقوة عظمى معزز، فيما تبدو أمريكا ومعها دول الاتحاد الأوروبي في صورة من تخلى عن أقرب الحلفاء في هذا المنعطف الحرج، بتلك الكلمات يمكننا أن ندرك انطلاق حرب باردة جديدة بين واشنطن وبكين والتي يمكن أن نتعرف على أسبابها في التقرير التالي.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن تعاطف بلاده الشديد مع ما تعانيه الولايات المتحدة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال وانج يي، في مؤتمر أمس الأول، الأحد، إن بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأمريكية تحت الأسر، وتدفع البلدين إلى حافة حرب باردة.



وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا ضرورة أن يجد البلدان طريقا للتعايش السلمي.



وأكد وزير الخارجية الصيني أن البلدين يواجهان الكثير من الخلافات، لكن هذا لا يمنع التعاون.



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دونالد ترامب ونشرت صحيفة "The Hindu" نيوز الهندية تحليلا حول العلاقة بين الانتخابات الأمريكية وحملة الاستهداف للتنين الصيني التي يقودها الرئيس الأمريكيفي الشهور الأخيرة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بالعالم.









هجوم جديد

بكين وقالت الصحيفة إن الحملة الجديدة لمهاجمة التنين الصيني، بدأت عبر الرئيس الأمريكي بعد أن وصف ترامب فيروس كورونا الجديد بأنه "فيروس صيني"، مما أثار ردود فعل غاضبة من









الولايات المتحدة الشهر الماضي، اقترح ترامب أن تسعىللحصول على تعويضات من الصين بسبب تفشي المرض الذي بدأ في ووهان وانتشر في جميع أنحاء العالم، وعلى أثره قام الرئيس ترامب بالفعل بتقييد استخدام المعدات الكهربائية الصينية في نظام الشبكة الأمريكية وسط تصاعد التوترات، وحثه بعض المسئولين في الإدارة الأمريكية على منع صندوق تقاعد حكومي من الاستثمار في الشركات الصينية، وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، علاوة على ذلك، ربط ترامب ومسئولوه مختبرًا للفيروسات في ووهان بالفيروس، وهو ادعاء تحقق فيه وكالات المخابرات الأمريكية.









ماذا وراء هجمات ترامب على الصين؟

الصين وقالت الصحيفة الهندية إنه وسط أزمة COVID-19، رفع ترامب التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات قياسية جديدة من خلال تأييد نظرية المختبر غير المثبتة وتهديدبالعقوبات، والتي يمكن أن يكون لها عواقب اقتصادية قاسية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ركود عميق منذ عقود.









وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه هجماتهم على الصين في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي COVID-19، حيث كانت الولايات المتحدة تكافح من أجل احتواء انتشار الفيروس والأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها.









تاريخ قديم من التوتر

الصين وتابع التقرير أن التوترات بين البلدين ليست جديدة، فالعلاقات بين القطبين الاثنين لم تكن جيدة بشكل خاص منذ أن أصبح ترامب رئيسًا، وهذه المرة، وسط أزمة الوباء، أخذ ترامب التوترات إلى مستويات عالية جديدة من خلال تأييد نظرية المختبر غير المثبتة وتهديدبالعقوبات، والتي يمكن أن يكون لها عواقب اقتصادية قاسية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أعمق ركود له منذ عقود. لماذا يفعل ترامب ذلك؟









المنافس الجديد

وحتى وقت مبكر من هذا العام، كان تركيز فريق إعادة انتخاب ترامب هو أداء الاقتصاد، حيث كان الاقتصاد الأمريكي ينمو، ومعدل البطالة منخفضا وكانت أسواق الأسهم ترتفع، لقد كان ترامب مسئولًا عن الأداء الاقتصادي، ولكن بعد ذلك ضرب الفيروس الولايات المتحدة كان لدى ترامب مشكلتان على الفور، أولا، الولايات المتحدة هي واحدة من أكثر البلدان تضررا من تفشي المرض، كما أثار رد إدارة ترامب على الأزمة انتقادات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى انخفاض في تصنيف الرئيس.









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والمشكلة الثانية التي واجهها ترامب هي فقد حوالي 30 مليون أمريكي وظائفهم منذ منتصف مارس، وتوقع تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس أن معدل البطالة سيبلغ 14٪ هذا العام - وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - وأن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 12٪ في الربع الثاني. في الربع الأول، وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.8٪، وهو الانكماش الأول منذ عام 2014 والأعمق منذ ركود عام 2008.









البيت الأبيض وقال التقرير: "لقد خسر ترامب بشكل فعال الرهان على الاقتصاد في عام الانتخابات. في مواجهة هذه التحديات، يبدو أنه قد ركز على منافس جديد لتعبئة قاعدة دعمه - والمنافس الجديد هو الصين. وقال ترامب في مؤتمر صحفي فيفي 28 أبريل: "لسنا سعداء بالصين. لسنا سعداء بهذا الوضع برمته لأننا نعتقد أنه كان من الممكن وقف انتشار الفيروس عند المصدر".





اركض ضد الصين وفي أواخر الشهر الماضي، كتب الأكاديمي اليميني وكاتب العمود "والتر راسل ميد" في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن أفضل رهان لإعادة انتخاب ترامب كان الترشح ضد الصين. وكتب: "مع تعثر الاقتصاد وتفشي الوباء في البلاد، فإن الانتخابات ستكون استفتاءً على الصين وربما تكون هي فرصة ترامب الوحيدة لتمديد فترة ولايته في البيت الأبيض بعد يناير 2021". مضيفا: "ستصبح الصين قريبًا قضية سياسية في الولايات المتحدة مع تحويل كل من الحزب الجمهوري والرئيس ترامب، بكين إلى قضية انتخابية ".







سباق الرئاسة

ونصحت مذكرة من 57 صفحة أرسلتها لجنة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى لجان المرشحين الجمهوريين بالتصدي للوباء بمهاجمة الصين على الدوام، وطالبت قادة الحزب الجمهوري بربط الديمقراطيين ببكين (الديمقراطيون "ضعفاء على الصين") و"الضغط من أجل فرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا الوباء".









وبعد مذكرة الحزب الجمهوري، قال الرئيس ترامب في 30 أبريل في مقابلة مع "رويترز" إن الصين "ستفعل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق"، وأضاف أن بكين تريد أن يفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.











وأطلقت اللجنة الأمريكية الأولى للعمل السياسي التي تدعم ترامب إعلانات تهاجم "بكين وبايدن". إنهم يصورون بايدن كممثل لنخبة المؤسسة اللينة في الصين.









تنافس القوة العظمى

وردت الصين بغضب على هجمات ترامب وكبار المسئولين الآخرين، قائلة إن "إنفلونزا H1N1 التي اندلعت في الولايات المتحدة في عام 2009 وانتشرت في 214 دولة ومنطقة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 ألف شخص؛ هل طالب أي شخص الولايات المتحدة بالتعويض؟".









وسأل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ الشهر الماضي هذا السؤال. وقال: "تم اكتشاف الإيدز لأول مرة في الولايات المتحدة في الثمانينيات وانتشر إلى العالم، مما تسبب في معاناة كبيرة للعالم، فهل قام أحد بمحاسبة الولايات المتحدة؟"، ونشرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة وأربعين ثانية وثلاثين في 30 أبريل للدفاع عن تعامل الصين مع الوباء واتهمت الولايات المتحدة بتجاهل تحذيراتها.









ومع ارتفاع حرارة موسم الانتخابات في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تزداد الضربات ضد الصين في العاصمة الأمريكية واشنطن، مما قد يزيد من تعقيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين أكبر وثاني أكبر اقتصادات العالم، وما نشهده الآن يمكن أن يكون مرحلة حاسمة لتنافس القوى العظمى الجديدة.



