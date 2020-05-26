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محافظات

توزيع الكمامات مجانا بجنوب سيناء وتخصيص 4 مستشفيات لمصابي كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:28 م
توزيع الكمامات بجنوب
توزيع الكمامات بجنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سوف يتم شراء الكمامات وتوزيعها مجانا في الأماكن التي تقدم خدمات للجمهور كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أصدر فودة قرارات بتنظيم عودة العاملين الذين قضوا عطلة عيد الفطر المبارك في محافظاتهم بالوادي والدلتا على أن يبقوا تحت الحجر الصحي في استراحتهم ومنازلهم لمدة أسبوع  بالتنسيق مع جهات عملهم.

وفي سياق متصل  أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن تخصيص ٤ مستشفيات بجنوب سيناء لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وهي مستشفيات "طور سيناء العام - شرم الشيخ الدولي - ابورديس العام - نويبع المركزي".

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم شفاء ٤٤ مصابا بكورونا وخروجهم من العزل.

وطالب رخا المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الواقية وتجنب أماكن الزحام.

 ومن ناحية أخرى استمرت إجراءات غلق الشواطئ والساحات في جنوب سيناء وتعيين حراسات أمنية عليها  وغلق الشوارع المؤدية للشواطئ، وقامت قوات الشرطة بتنفيذ حظر كامل في جميع مدن جنوب سيناء ابتداء من الخامسة عصرا وحتى السادسة صباحا.

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توزيع الكمامات مجانا بجنوب سيناء وتخصيص 4 مستشفيات لمصابي كورونا
توزيع الكمامات مجانا بجنوب سيناء وتخصيص 4 مستشفيات لمصابي كورونا
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