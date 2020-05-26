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اقتصاد

التموين: استئناف لجان الفرز استلام القمح من المزارعين اليوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:48 م
استلام القمح
استلام القمح
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محمد صبيح
قال أحمد كمال معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن لجان فرز واستلام الأقماح من المزارعين تستأنف عملها اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك في جميع مواقع الاستلام ولجان التجميع بجميع المحافظات.

وأوضح كمال لـ" صدى البلد"، أنه قد تم استلام 3 ملايين طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

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وعلى صعيد آخر، نفى المركز الإعلامي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين؛ وفقًا للأسعار المحددة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقًا للأسعار المحددة، موضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليًا، بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في إطار دعم وتشجيع المزارعين.

وقد تم توريد مليونى و860 ألف طن حتى الآن، مقابل مليونى و250 ألف طن بزيادة تعادل 600 ألف طن مقارنة بنفس فترة التوريد من العام الماضي، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، وهي كالتالي: 670 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، على أن يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلي موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم التوريد لعدد من الجهات وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
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