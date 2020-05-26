كارولين عزمى في أحدث ظهور لها على الانستجرام





علقت كارولين على الصورة قائلة : كل الأمور على مايرام في النهاية. إذا لم يكن الأمر بخير ، فلن تكون النهاية





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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





" الجمال كله , زى القمر , احلى كارولين فى الدنيا كلها "





يذكر أن كارولين عزمى شاركت في مسلسل "ونحب تانى ليه" لرمضان ٢٠٢٠ .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.

