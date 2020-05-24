مفتوح فوق الركبة.. سامو هجرس يعرض فستانا لـ كارولين عزمي







وظهرت كارولين بالفستان المصمم مني القماش اللامع باللون الازرق او الزهري بتصميم الكب ومجسم كامل مفتوح علي احد ساقيها مفتوح فوق الركبة.





وظهرت كارولين في الصورة وهي تقف امام المرأة تلتقط الصورة لنفسها وهي بدون مكياج تماما ولكنها اعتمدت تسريحة شعر جميلة وانيقة بطريقة الويف.





واشار سامو للفنانة كارولين عزمي علي الصورة المنشورة لها وانهالت عليها التعليقات وعلي جمال الفستان الذي ابرز جسمها الممشوق وكانت ابرز التعليقات حلو الفستان اووي.