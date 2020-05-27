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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع تنامي الثقة في احترام تعهدات خفض الإنتاج

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام.

 بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4٪ بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، منخفضة قليلا فحسب عن ذروة اليوم 34.54 دولار.


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ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس  الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7٪ أو 61 سنتا مسجلة 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1٪ يوم الاثنين في معاملات هزيلة بسبب العطلة.

وتدعمت السوق بتصريحات من روسيا تفيد انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو بموجب اتفاق خفض المعروض مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.


وتجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45٪ منذ بداية السنة.


 كان كبار المنتجين اتفقوا في ابريل على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو .

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