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تعليم

ارتداء الكمامة ومنع المصافحة .. قرار عاجل من الأزهر للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:25 م
الكمامة
الكمامة
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محمد شحتة
واصل الأزهر الشريف، اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل مواجهة كورونا في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأصدر الأزهر، تعميما على جميع مناطق الجمهورية الأزهرية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد؛ حرصًا على صحة العاملين، والحفاظ على سلامتهم.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة استمرار العمل بالدواوين العامة للمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، والمعاهد الأزهرية في حدود أقل عدد ممكن من العاملين، بحيث يقتصر على مجموعة العمل اللازمة فقط لتسيير العمل. 

وأضاف أنه يستمر إعفاء العاملين المقيمين في محافظة أخرى، أو مركز آخر بعيدا عن مقر العمل لمدة ١٥ يومًا اعتبارًا من ٣٠ مايو؛ تخفيضًا لأعداد العاملين في كل موقع. 

وشدد على أنه بداية من الأحد ٣١ مايو، يمنع تمامًا دخول أي من العاملين أو المترديين على مقرات (قطاع المعاهد الأزهرية، أو المناطق الأزهرية، أو الإدارات، أو المعاهد دون ارتداء الكمامة الواقية، أو المصافحة بالأيدي، أو التجمعات غير المبررة. 

كما يحظر التحرك في الممرات و السلالم بصورة جماعية، وفي حالة ثبوت أي مخالفة لذلك سيتم مساءلة المتسبب. 

وطالب قطاع المعاهد بضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم.
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