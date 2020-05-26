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محافظات

تسجيل 57 حالة كورونا جديدة بالبحيرة بينها 30 فى دمنهور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:58 م
كورونا
كورونا
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جمالات الدمنهورى

سجلت محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 12 مركزا بدائرة المحافظة، جميعهم من المخالطين لحالات إيجابية وذلك بعد أكدت نتائج التحاليل التي أرسلت للمعمل المشترك، إصابتهم  وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.


وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أن مركز ومدينة دمنهور حققت أعلى عدد لحالات الإصابة  بواقع 30 حالة بالإضافة إلى 5 حالات أبو حمص، و5 حالات إيتاي البارود و4 حالات شبراخيت و4 حالات المحمودية وحالتين بكل من مركزي كفر الدوار وكوم حمادة وحالة واحدة بكل من مراكز إدكو ورشيد والدلنجات وبدر وأبو المطامير.


وأكد المصدر أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم اليوم الثلاثاء، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.


وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.


وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

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