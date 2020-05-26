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باحثة صينية تحذر من وباء جديد.. عينات الفم والأنف لا تكفي للكشف عن كورونا.. والفيروس يدمر وظائف القلب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آلاء حسن
حذرت باحثة صينية من فيروس كورونا وأنه بداية مميتة على قمة مليئة بالثلوج، وتجب دراسة هذه الفيروسات التاجية بعناية لمواجهتها ومنع انتقالها من الحيوانات للبشر. 


وتحدثت الباحثة الصينية في علم الفيروسات لوكالة cgtn، أن فيروس كورونا وغيره من الفيروسات تحتاج للبحث والدراسة لمنع البشر من المعاناة والعدوى لإعطاء جرس إنذار للبشر. 


وحذرت الطبيبة المعروفة بالمرأة الخفاش، التي اشتهرت هذه الفترة بأبحاثها الكثيرة عن الخفافيش، أنه من الممكن أن يكون كورونا جرس إنذار لتفشي فيروس جديد على وجه الأرض لذلك يجب الحذر ودراسة الموضوع مطولا. 


وأفادت بأن فيروس كورونا قتل الكثير في الصين ونفت أن فيروس كورونا غير مصنع في معامل صينية وأنه جاء عن طريق الخفافيش. 


وقال أطباء مستشفى فرايبورغ الجامعي إن مساحات الأنف والفم ليست كافية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير أو حتى البلعوم فيها ليست دليلا كافيا. 

وأفاد العلماء الألمان بأنه من الممكن ظهور تحاليل إيجابية وهي في الاصل سلبية ولا يتم معرفة إذا كان الشخص مصاب بفيروس كورونا أم لا. 

وما جعل العلماء يبحثون في هذا الامر نتيحة إصابة شخص بكورونا وتم عمل مسحة ولم تدل على إصابته مما جعلهم في حيرة تامة ويبحثون في الأمر. 

وأكد العلماء أنه من الضروري فحص عينات البراز أو عينات من الجهاز التنفسي بطريقة متكررة للتاكد من إصابة الاشخاص أم لا وتكون التجارب عميقة. 


وينظر الخبراء في غسول الفم لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعد في وقف انتشار COVID-19 وقد يساعد غسول الفم على قتل الفيروس التاجي الجديد كورونا ولكن مازالت الابحاث مستمرة.

ووفقا لموقع healthline يختلف الخبراء الآخرون ويشيرون إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر بسرعة في الحلق حتى بعد استخدام غسول الفم وأن الامر لا يتوقف على ذلك.

ولا تزال الأقنعة والإبعاد الجسدي أفضل السبل لمنع انتشار أو تطوير COVID-19 ولا غني عنها حتى بعد استخدام غسول الفم. 

لا يزال غسل اليدين المتكرر ، واتباع قواعد المباعدة الاجتماعية أو المادية ، واستخدام أغطية الوجه في وسائل النقل الجماعي والمحلات التجارية بعضًا من أفضل الطرق للحماية من الفيروس التاجي الجديد.

ووجدت دراسة جديدة تسلط الضوء على مدى أهمية الحلق والغدد اللعابية كموقع لتكاثر الفيروس في المرض المبكر وأيضًا في الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض وكيف يبدو أنهم متورطون في انتقال العدوى.


وأثار ارتفاع معدل حدوث مشاكل في القلب لدى المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا الجديد حيرة لدى الخبراء الطبيين وهي واحدة من المشاكل الرئيسية المرتبطة بـ COVID-19 فتحدث كمية الالتهاب قد تؤثر على صحة القلب.

ووفقا لموقع health line على الرغم من حقيقة أن COVID-19 يعتبر مرضًا في الرئتين ، فإن العديد من المرضى الذين يصابون بفيروس نقص المناعة التاجية الجديد يعانون من مشاكل في القلب.


على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المرضى يعانون بالفعل من مشاكل صحية أساسية تتعلق بالقلب ، مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن العديد من المرضى الأصحاء يعانون أيضًا من مشاكل في القلب ، بما في ذلك إصابات الأوعية الدموية ، والجلطات الدموية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والسكتات الدماغية ، والنوبات القلبية.

إن ارتفاع معدل حدوث مشاكل في القلب لدى المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا قد أصاب الأطباء بالحيرة: كيف يمكن أن تسبب عدوى الجهاز التنفسي الكثير من الضرر للقلب؟

تشير الأبحاث الحديثة إلى أنها تتلخص في القليل من العوامل: الالتهاب الواسع النطاق الذي تسببه العدوى ، وإمكانية إصابة الفيروس مباشرة بجهاز القلب والأوعية الدموية وإصابته ، والضغط العام الذي تضعه العدوى على أمراض القلب الموجودة مسبقًا.

قامت دراسة جديدة ، نُشرت في مجلة طب الطوارئ منتصف شهر مايو ، بتقييم 45 تقريرًا حديثًا تتعلق بـ COVID-19 ومضاعفات القلب والأوعية الدموية ووجدت أن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب ضعفًا دائمًا في القلب.

يأمل الباحثون أن تفيد النتائج الجديدة كيف يقوم أطباء الطوارئ بفحص ومعالجة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19.


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