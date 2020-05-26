لا يوجد عجز.. الصحة: توزيع 5 ملايين كمامة على مستشفيات مصر لمواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية والأدوية ووسائل مكافحة العدوى داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.





وأضاف مصطفى غنيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا من مستلزمات الوقاية، وكل نوع له موضع استخدام معين في التعامل مع المريض والمصاب بـ فيروس كورونا ". في التعامل





وتابع مصطفى غنيمة "الماسك الجراحي الأكثر استعمالا في مستشفيات العزل، وتم تدريب الأطباء على كيفية استعمال وسائل مكافحة العدوى وكيفية استخدامها".





وأوضح مصطفى غنيمة أن " البدلة الواقية لها موضع لاستعمالها ولا يجوز استخدامها بصفة مستمرة".



