AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يوجد عجز.. الصحة: توزيع 5 ملايين كمامة على مستشفيات مصر لمواجهة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:30 م
كمامات
كمامات
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد عجز في المستلزمات الطبية والأدوية ووسائل مكافحة العدوى داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف مصطفى غنيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا من مستلزمات الوقاية، وكل نوع له موضع استخدام معين في التعامل مع المريض والمصاب بـ فيروس كورونا".

وتابع مصطفى غنيمة "الماسك الجراحي الأكثر استعمالا في مستشفيات العزل، وتم تدريب الأطباء على كيفية استعمال وسائل مكافحة العدوى وكيفية استخدامها".

وأوضح مصطفى غنيمة أن "البدلة الواقية لها موضع لاستعمالها ولا يجوز استخدامها بصفة مستمرة".

ولفت مصطفى غنيمة إلى أن "هناك نقصا في المستلزمات الطبية على مستوى العالم، ونحن نتبع بروتوكول علاج معتمدا من  منظمة الصحة العالمية"، مضيفا "تم توزيع 5 ملايين كمامة على مستشفيات مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق إدارة أزمات في مستشفيات جامعة المنوفيـة لتجنب عدوى كورونا

إدارة الأزمة بمستشفيات جامعة المنوفيـة: متابعة مستمرة للوقاية من فيروس كورونا

لمواجهة الاستغلال.. طب طنطا تبدأ إنتاج مستلزمات الوقاية من كورونا ..فيديو

رئيس جامعة حلوان: إنتاج الكمامات الطبية بمستشفى بدر الجامعي لمواجهة كورونا

صحة الشرقية: توافر جميع المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم بكميات كافية

للوقاية.. صحة النواب: وزيرة الصحة شددت على توفير أدوات الحماية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

ترشيحاتنا

يوم هادئ مع شادي.. سميرة سعيد تقضى إجازة عيد الفطر مع ابنها

الصحة: ارتفاع حالات التعافي من كورونا لـ 5027

ابن القذافي مطلوب حيا أو ميتا.. المخابرات التركية تقود حملة للوصول إليه

بعد معركة استمرت 6 أسابيع.. لقطات توضح تأثير فيروس كورونا على مريض أربعيني

أحمد موسى: مصر استخدمت 20% فقط من الأسرّة بالمستشفيات.. ويوجد مخزن بقاعدة محمد نجيب

أثبتت نجاحها .. وصية قرآنية ونبوية تعالج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

الشمس تتعامد غدا على الكعبة.. تعرف على فوائد الظاهرة وكم مرة تكررت في التاريخ