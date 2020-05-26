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فن

بـ ماكياج جذاب.. إطلالة ساحرة لـ ميرنا نور الدين عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:00 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران _ اسماء الحسيني
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الاسود وبدى كت كشف عن كتفيها، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.


وأكملت ميرنا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، والتي أبرزت جمال ملامحها، حيث اختارت وضع الكحل الأسود على عينيها، فيما اختارت اللون الفوشيا كأحمر شفاه.


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

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