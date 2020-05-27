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محافظات

تسجيل 3 إصابات كورونا جديدة لصيادلة بـ البحيرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أعلنت نقابة الصيادلة بمحافظة البحيرة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من الصيادلة مقيمين بمركزي دمنهور وشبراخيت، وتم تحويلهم من مستشفى صدر دمنهور بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه أوضح الدكتور ناجي داود، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن الثلاثة صيادلة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية الصفاصيف وتم تحويلها لمستشفي صدر دمنهور، وصيدلانية بالمعمل المشترك بدمنهور وتم عزلها منزليا لإصابتها البسيطة، وصيدلي بمركز شبراخيت وتم تحويله لمستشفي شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت امس عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

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