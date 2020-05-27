مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني ومجموعة من العسكريين في هجوم حوثي

أفادت وسائل إعلامية بنجاة رئيس أركان الجيش اليمني من هجوم صاروخي حوثي على معسكر في محافظة مأرب، بينما قتل نجله ومجموعة من العسكريين الآخرين.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله إن القصف أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.





وأوضح المصدر أن هجوم الميليشيات الحوثية على المعسكر أسفر عن مقتل 5 عسكريين آخرين على الأقل بينهم 3 ضباط.



