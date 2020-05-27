AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني ومجموعة من العسكريين في هجوم حوثي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:30 ص
نجاة رئيس أركان الجيش
نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من هجوم حوثي ومقتل نجله
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية بنجاة رئيس أركان الجيش اليمني من هجوم صاروخي حوثي على معسكر في محافظة مأرب، بينما قتل نجله ومجموعة من العسكريين الآخرين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله إن القصف أسفر عن مقتل النقيب فهد صغير بن عزيز، نجل رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأوضح المصدر أن هجوم الميليشيات الحوثية على المعسكر أسفر عن مقتل 5 عسكريين آخرين على الأقل بينهم 3 ضباط.

واستهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي معسكر في مدينة مأرب ،شمال شرق اليمن، يضم المقر المؤقت لوزارة الدفاع اليمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم انتحاري حوثي فاشل غربي اليمن.. وخسائر بصفوف الميليشيات

مقتل مستشار زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن

القذيفة اخترقت غرفتها.. قصف حوثي يقتل امرأة في اليمن

ترشيحاتنا

الأوقاف: تحديد موعد عودة صلاة الجمع والجماعة متروك للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

بفستان أسود.. شيما الحاج تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

مش هوفيك حقك.. رسالة أحمد خالد صالح لـ أمير كرارة

أشرف شيحة: بإمكان المصريين في الخارج العودة بسهولة إلى الوطن

أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من بيع علي معلول.. مفاجأة جديدة في قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

عن نجاحه في الاختيار.. أحمد العوضي: دعم ياسمين عبدالعزيز من أهم الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو