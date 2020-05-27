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رياضة

مجلس عرب.. وليد شعبان يطرح مقترحاً لإنهاء أزمات الحكام في الدوري

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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يسري غازي
طرح وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق مقترحًا بإنشاء مجلس تحكيم لإدارة شؤون قضاة الملاعب ووضع حلول للأزمات التى تمر بها عناصر المنظومة التحكيمية.
وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أسندت رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الى الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج.
قال وليد شعبان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..إن مجرد التفكير فى قيام كبار الحكام وقيادات التحكيم بمناقشة أمور التحكيم وأزماته دون وصاية أو تدخل من أى فرد خارج المنظومة التحكيمية أمر يٌسعد الغالبية العظمى من الحكام سعيًا لتنظيم أمورهم وتهذيب أوضاعهم ويجعل الحكام والتحكيم أمر ذات طبيعة خاصة لا يتدخل ولا يعبث به من هم خارج المنظومة التحكيمية.
وأضاف.. ولو استطلعنا رأى الحكام فى إنشاء (مجلس تحكيم) يُعد منوطًا بترتيب كافة شئونه وإختيار من يديره ، فإننى على يقين أن الأمر سيرحب به جميع الحكام لاسيما أن هناك بادرة أمل بأن كبار وقادة التحكيم فى سبيلهم للموافقة على الجلوس سويًا وترتيب الأوضاع لصالح التحكيم المصرى .
يُذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئى منتصف يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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