مجلس عرب.. وليد شعبان يطرح مقترحاً لإنهاء أزمات الحكام في الدوري

وأضاف.. ولو استطلعنا رأى الحكام فى إنشاء (مجلس تحكيم) يُعد منوطًا بترتيب كافة شئونه وإختيار من يديره ، فإننى على يقين أن الأمر سيرحب به جميع الحكام لاسيما أن هناك بادرة أمل بأن كبار وقادة التحكيم فى سبيلهم للموافقة على الجلوس سويًا وترتيب الأوضاع لصالح التحكيم المصرى .