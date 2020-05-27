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أخبار العالم

بعد 82 يوما.. الحياة تعود إلى طبيعتها في فلسطين.. تفاصيل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:47 ص
بعد 82 يوما.. الحياة
بعد 82 يوما.. الحياة تعود إلى طبيعتها في فلسطين
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأربعاء تفاصيل عودة الحياة إلى طبيعتها داخل فلسطين بعد 82 يوما من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

واستؤنف العمل في الدوائر الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية بكافة المحافظات، مع الإبقاء على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ومع دخول قرارات الحكومة الفلسطينية حيز التنفيذ، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في شتي المحافظات وسط إجراءات تخفيف تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وعاد الازدحام إلى مدن الضفة الغربية لأول مرة منذ فرض حالة الطوارئ في 5 مارس الماضي، وذلك بعد سماح الحكومة الفلسطينية بعودة الحركة بين المحافظات، وسط إجراءات وقائية.

ونشطت وجود حركة التجارة مجددًا في مراكز المدن عقب السماح بعودة فتح المحال التجارية وكافة مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على فتح المتنزهات والحدائق العامة.

وفتحت المساجد أبوابها أمام المصلين بداية من صلاة فجر الثلاثاء، بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فرض ضوابط صحية وإجراءات احترازية ووقائية مُشددة.

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