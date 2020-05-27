يعتبر صيام الست من شوال من السنن المستحبة التي لها فضل كبير وورد حديث يؤكد أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة.
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روى عنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي فضل صيام الـ6 من شوال وكيفية صيامها.