التعليم تفكر في الاستعانة بـ ادمودو لتجنب زحام المدارس في العام الدراسي الجديد .. انشاء اكاديمية لمعلمي التعليم الفني .. وإجراء عاجل لصالح طلاب قرية الرحمانية بالشرقية بعد ظهور كورونا

نائب وزير التعليم : - زيادة مكافأة ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية

- التمويل المخصص لخامات التدريب بالمدارس الفنية منخفض جدا

- استمرار الأبحاث التطبيقية على طلاب التعليم الفني في السنوات القادمة

- التعليم الفني مش نجارة وسباكة بس.. أصبحنا نعلم الخريج مهارات ريادة الأعمال









أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه فى ظل الكثافة الطلابية المرتفعة في بعض مدارس التعليم الفني، وعدم توافق هذا الوضع مع التباعد المكاني المطلوب في المستقبل حفاظا على صحة الطلاب وذويهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من الصعب تواجد عدد كبير من الطلاب في فصل واحد، نفكر في بدائل لحل هذه المشكلة مع بدء العام الدراسي الجديد.





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وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين ، إن البدائل المطروحة التي يتم دراستها حاليا ، منها أن يحضر نصف عدد الطلاب فقط لمدة يومين في الأسبوع في المدرسة ، بينما يدرس النصف الاخر بطريقة التعلم عن بعد في هذين عبر منصة أودمودو.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من الممكن أيضا التفكير في استغلال آليات الفصل المقلوب التي يحضر الطلاب فيها للمدرسة للتدريب علي حل المسائل والتدريبات العملية ، أما الدروس النظرية فيتم شرحها عن بعد عن طريق القصول الافتراضية الموجودة على منصة ادمودو .





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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: بالطبع هذه أفكار مبدأية ولم يصدر بها قرارات نهائية حتى الان ، ولكن من المؤكد أن أسلوب التعليم في فترة ما بعد فيروس كورونا سيختلف جذريا عن شكل التعليم قبل كورونا.





و تحدث الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن استخدام الأبحاث التطبيقية كمكون في منظومة طلاب النقل في التعليم الفني.





حيث قال نائب وزير التعليم إنه تم تقديم عدد 1600 بحث تطبيقى فى المجالات المختلفة للتعليم الفنى، مثل طلاب التعليم ثلاث سنوات، خمس سنوات، والتعليم المهنى، طلاب الدمج، وقد اجتاحت التخصصات العديدة للتعليم الصناعى حوالى 80٪ من هذه الأبحاث التطبيقية.





وأضاف نائب وزير التعليم : لقد تم وضع معايير لإعداد الأبحاث لتشجيع الطالب على البحث عن المعلومة وحل المشاكل بنفسه من خلال التفكير المبتكر، وقال دكتور مجاهد إننا سمحنا بالعمل الجماعى فى إجراء البحث حتى عدد 5 طلاب من نفس المدرسة.





وقال نائب وزير التعليم : إن تلك التجربة كانت مبتكرة في مجال التعليم الفني، فقد طلب منى تمثيل مصر فى مؤتمر عن بعد نظمته مؤسسة التدريب الأوروبية ETF ، حيث تم مقارنة الإجراءات التي قامت بها الدول المختلفة لتقييم طلاب التعليم الفني في ظل أزمة فيروس كورونا، وكان مدعو لهذا المؤتمر6 دول منها مصر وفنلندا وفرنسا وكازخستان، وتحدثت شخصيا عن تجربة مصر فى الأبحاث التطبيقية وتم توجيه سؤال لى عن انطباعات الطلاب عن هذه الأبحاث التطبيقية؟ وكان الرد بالطبع كان هناك خوف طبيعي فى البداية لحداثة الفكرة ولكن مع بدء العمل والبحث والاطلاع، أصبح الطالب راضيا عن نفسه ومستمتعا بالتعلم الذاتي.





وأكد نائب وزير التعليم أنه بالتالى فإن تجربة الأبحاث التطبيقية أدت إلى اتساع آفاق الطلاب واستمتاع معظمهم بعملية البحث والتعلم الذاتي، مما سيجعل الوزارة ستستمر في استخدامها فى المستقبل أثناء الفصول الدراسية العادية في السنوات القادمة إن شاء الله.





واختتم دكتور مجاهد تلك الجزئية قائلا: إن تقييم الطالب في هذه البحوث التطبيقية سيكون بناء على ثلاثة مكونات: نتيجة الفصل الدراسي الأول والبحث التطبيقى الذى سينتهى تسليمه يوم 4 يونيو، إضافة إلى تجميع كل طلاب النقل قبل الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع بالورش والمعامل لإكسابهم الخبرات العملية التى لم يمارسوها خلال فترة توقف الدراسة مع اتباع الإجراءات الاحترازية خلال هذه الأسابيع الثلاثة.





وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ، أن إنشاء أكاديمية متخصصة لمعلمي التعليم الفني جاء كتكليف للوزارة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ، خلال مؤتمر الشباب الذي عقد في يوليو 2018 .





وأوضح نائب وزير التعليم، أن أكاديمية معلمى التعليم الفني ستكون تابعة للوزارة ، مشيرًا إلى أنه قد تم بالفعل الانتهاء من مسودة قرار إنشائها وتم تقديمه إلى رئاسة الوزراء تمهيدا لاستصدار قرار الإنشاء.



