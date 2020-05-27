تقارير.. الهلال يجدد عقد أهم لاعبيه





وذكرت صحف سعودية أن الطرفين تفاوضا في الأيام الماضية على تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي صيف العام القادم، وتوصلا لاتفاق لتجديده بالفعل لينتهي صيف عام 2022.





وأشارت الصحف السعودية أن تم وضع بند في عقد اللاعب يسمح له بفسخ العقد مقابل مبلغ مالي ، وأن ذلك العقد سيعد لاغيًا إذا لم يتم العمل به قبل صيف عام 2021.





من الرحيل عن صفوف الهلال، والعودة للعب في الدوري التركي رفقة جالاتا سراي. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب جوميز





يذكر أن جوميز قاد الهلال للتتتويج بدوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني.