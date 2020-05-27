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رياضة

تقارير.. الهلال يجدد عقد أهم لاعبيه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية سعودية، أن مسئولي الهلال، توصلوا لاتفاق مع لاعبهم الفرنسي بافتيمبي جوميز، من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي.

وذكرت صحف سعودية أن الطرفين تفاوضا في الأيام الماضية على تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي صيف العام القادم، وتوصلا لاتفاق لتجديده بالفعل لينتهي صيف عام 2022.

وأشارت الصحف السعودية أن تم وضع بند في عقد اللاعب يسمح له بفسخ العقد مقابل مبلغ مالي ، وأن ذلك العقد سيعد لاغيًا إذا لم يتم العمل به قبل صيف عام 2021.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب جوميز من الرحيل عن صفوف الهلال، والعودة للعب في الدوري التركي رفقة جالاتا سراي.

يذكر أن جوميز قاد الهلال للتتتويج بدوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني.
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