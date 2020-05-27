بؤرة جديدة لـ كورونا.. تشيلي تسجل 4328 إصابة والإجمالي يتجاوز 80 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي يوم الأربعاء تسجيل 4،328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 82،289.





كما أبلغت السلطات الصحية عن 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 841 حتى بعد ظهر الأربعاء.





تشيلي لديها واحدة من أعلى معدلات الإصابة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو.





وتاتي تشيلي في المركز الـ15 بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، متقدمة على المملكة العربية السعودية، وبعد تركيا والهند وإيران وكندا والصين، التي تتساوى معها تقريبا في عدد الإصابات بواقع 82,993 شخصا.





وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن القارتين الأمريكيتين، أمريكا الشمالية واللاتينية، هما بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديدة، وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل صدراة العالم في تسجيل إصابات بفيروس كورونا، بأكثر من مليوني إصابة إجمالية.



