تفاصيل اجتماع الخطيب مع الإدارة المالية في الأهلي

شهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.

كما عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط للكرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.