تفاصيل اجتماع الخطيب مع الإدارة المالية في الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.
شهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا.
كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.
كما عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط للكرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.
وتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.