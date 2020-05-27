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رياضة

خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بشعار الزمالك نادي القرن الحقيقي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:11 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو ابوبكر
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن موقف القلعة البيضاء من اعادة تعليق لافتات نادي القرن الحقيقي اعلى بوابات نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال ايام سيتم وضع  لافتات نادي القرن بدون شعار الاتحاد الافريقي مع اضافة ٩ بطولات مقابل ٧ بطولات والزمالك اكثر في البطولة الاقوي وفي السوبر والافرواسيوي  ومساء الفل.

وانتشرت لافتات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. 

وظهرت بالفعل هذه اللافتات معلقة فوق بوابات ناي الزمالك مكتوبا عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس محسوبية. 

وهو ما أثار غضب جماهير الأهلي، وبدأت تصميم كوميسكات على هذه اللافتات وتأكيد أن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي. 

ولكن مجلس إدارة نادي الزمالك أزال اللافتات وإرسلها للشركة التي صممتها من اجل حذف شعار كاف، قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب. 

وكان رد فعل لخطاب الكاف الذي أُرسل للزمالك، يفيد بأن اللافتات غير صحيحة، وجاء رد الزمالك ببيان رسمي يفيد من خلاله انه سيزيل شعار الكاف ويعيد تعليق اللافتات مرة اخرى. 

خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بشعار الزمالك نادي القرن الحقيقي
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