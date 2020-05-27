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محافظات

بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:55 م
هبوط أرضي بالحوامدية
هبوط أرضي بالحوامدية
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محمد الصاحي
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلاً من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اصلاح  هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية .

جاء الهبوط نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 امتار اثر علي طبقة الطريق .

كما كلف  محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الاصلاح  والانتهاء منها خلال فترة وجيزة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحى  مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق . 

وأشار إلى انه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الاصلاح . 

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بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد
بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد
بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد
بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد
بطول 8 أمتار.. محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية.. شاهد
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