خاص | رئيس حماية المستهلك: قطونيل ضربت بالقوانين عرض الحائط.. ورسالة مهمة لكل المنتجين
الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:58 م
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إن شركة قطونيل ضربت بقوانين الدولة عرض الحائط حيث قامت بالإعلان عن منتج (ماسك) وطرحه في الأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بضوابط التصنيع والإنتاج المطلوبة لإنتاج وتصنيع منتج جديد وطرحه في الأسواق.
واستنكر اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اتصال هاتفي مع "صدى البلد" أن تقوم شركة كبيرة بحجم قطونيل
بهذا الخطأ الفادح الذي يضرب بقوانين الدولة عرض الحائط والإعلان عن كمامة قطونيل وتصنيعها وإنتاجها وطرحها بالأسواق دون الالتزام باستخراج التراخيص ومطابقة المواصفات والجودة قبل الإعلان والبيع في الأسواق.
ووجه عبد المعطي رسالة إلى كل المنتجين والمصنعين في مصر بأن لا تهاون مع غير الملتزمين بالقوانين
مشددا على ضرورة الالتزام باستخراج كل التراخيص والتصاريخ اللازمة قبل الإعلان عن منتج جديد أو طرحه في الأسواق.
صرح رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطى بأنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليلاً للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ."
وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح.
وقد ذكرت شركة "قطونيل" للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
وألزم جهاز حماية المستهلك شركة "قطونيل" لإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.
وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحة وسلامة المستهلك.
وأهاب بالتجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعة والحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لذلك.