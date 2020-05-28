أحمد عفيفي يدعم شيكابالا بـ عدة تغريدات عن التنمر الإلكتروني

حرص أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز السابق، على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك؛ عقب حملة من الهجوم عليه من بعض جماهير الكرة.





وان القائل شخص overwhelmed بس شوية". وكتب عفيفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "موضوع معرفش هيطول مني ولا هقدر اختصر عن موضوع التنمر الإلكتروني وقيمته وأهميته والتبعات المترتبة عليه الكلام ينطبق على مصطلحات زي "تاريخي" و "اسطوري" اللي المفروض ليهم معنى لكن كتر استخدامهم لوصف اي وكل شيء بيجردهم من معناهم، بالتالي أول انطباع عندك لما حد يقول على شئ تاريخي او اسطوري انه مجرد شئ جيد









وأضاف " نفس الكلام ممكن تطبقه على التنمر الإلكتروني ، من كتر الحملات اللي بتشوفها يوميا على أشخاص مختلفين في مجالات مختلفة بتحس لو انت مش overwhelmed يعني بتفاهة الموضوع وتفاهة الناس المستعدين كل كام يوم يثاروا وينفعلوا لدرجة انهم يشكلوا حملة جديدة، هل اعتقادك انها شئ تافه صحيح؟اعتقد انك هتشوفه صحيح جدا لما تدقق شوية في مين المتنمر ومين المتنمر عليه، الموضوع ممكن يكون بسبب ان المتنمر عليه شخص سيئ فعلا اثار مشاعر الناس ضده، بس ده احتمال في اعتقادي ضئيل جدا، الموضوع في معظم الأحيان لأسباب تانية اتفه مما تتخيل.





وتابع: " - حد عايز يتشهر وشاف الناس مشتركين في موضوع فقرر يشترك أملا في تميز ما هيحققه و ده يخلي عدد اكبر من الناس تعرفه فيبقى مشهور، هو فعليا غير معني بالموضوع، الموضوع بالنسبة له سلم شهرة وتمي - حد تاني عايز يثبت لدوايره المقربة قد ايه هو متحمس للي هما متحمسين له، متحمس لدرجة انه ممكن يقود حملات الدفاع عن مصدر حماسهم او الهجوم على خصوم مصدر التميز ده، في دوايره التافهة ده ممكن يمنحه نقط تفرق وتميز هو محتاج لها - حد تالت حابب يعبر عن نفسه كباد آس من اللي بيحبوا اوي يتقال عليهم "فلان ده ابعد عنه لما يكون متعصب" فهو منفعل دايما في اي موضوع ضد اي حد لأي سبب.





واكمل: "- حد رابع داخل يشقط اصلا - حد خامس لجنة الكترونية اصلا وتافه لدرجة ان ده الشئ الوحيد اللي بيجيده".





وتابع :" التعامل الطبيعي مع الموقف ان لو انت المتنمر عليك تشوف الموقف والمشاركين فيه في حجمهم بشرط انك تكون صريح مع نفسك وتقدر تميز هل انت فعلا عملت شئ سئ ولا ده مجرد ترند زي كل ترند، طبعا ده سلوك غير بشري واحنا كلنا كبشر بنتأثر وبنزعل بالذات لو جت من حد قريب منك او كنت بتعتبره مصدر ثقتك .. عن تجربة شخصية اقدر اقول ان مع الوقت والثبات الانفعالي بتتعود وتتعامل مع الموقف باعتباره عرض جانبي للحياة، زي ان الدنيا حر النهاردة او الطريق واقف وانت مستعجل، حاجات سيئة لكن بتحصل وهتخلص وانتهينا لكنها لا بالاهمية المستحقة ولا معمولة لاسباب يمكن مناقشتها او التعامل معاها بجدية "





وتعرض محمود شيكابالا لهجوم عنيف من بعض الجماهير، أول امس عقب نشره لصورة له برفقة زوجته ونجله آدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ورد شيكابالا على ذلك الهجوم بنشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وعلق بسورة قرآنية "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".



