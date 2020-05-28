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أخبار البلد

حدث ليلا.. مستشار رئيس الجمهورية: ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين.. حقيقة علاج الفيروس بالأسبرين.. ورسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عددا وافرا من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لـ فيروس كورونا كوفيد 19.

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن هناك متابعة مستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، اتساقًا مع قرارات وإجراءات الدولة.

حرص عدد من نجوم الكرة على دعم محمود عبد الزارق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك عقب الهجوم الشديد الذي لحق به من بعض جماهير الكرة.

كشف أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي؛ بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلا إنها بحالة صحية جيدة، كما أن حالتها المعنوية في ارتفاع مستمر. 

قال الدكتور أحمد جامع، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، إن كل طبيب يقوم بدوره من أجل الوطن، مؤكدا أنهم يدفعون ثمنا كبيرا وهذا قدرهم.

نفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، التقارير التي تزعم أن فيروس كورونا المستجد يمكن علاجه بمضادات التخثر مثل الأسبرين. 

ألقت الشرطة الكويتية أمس، الأربعاء، القبض على 3 مصريين وافدين تورطوا في الاتجار بمواد مخدرة مع كويتية، بعد خرقهم حظر التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
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