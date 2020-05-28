هل كمامة قطونيل غير مطابقة للمواصفات الطبية؟ حماية المستهلك يوضح

واجهت شركة قطونيل قرارا مشتركا من جهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة بوقف بث إعلان كمامة قطونيل التي أعلنت الشركة عن طرحها في الأسواق لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليلا للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.





قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك إن شركة قطونيل ضربت بقوانين الدولة عرض الحائط حيث قامت بالإعلان عن منتج كمامة قطونيل (ماسك) وطرحه في الأسواق دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بضوابط التصنيع والإنتاج المطلوبة لإنتاج وتصنيع منتج جديد وطرحه في الأسواق.













وحول مطابقة كمامة قطونيل للمواصفات الطبية ومواصفات الجودة في مواجهة فيروس كورونا.. أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار وقف بث الإعلان يعود إلى أن الشركة لم تلتزم بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات حيث قامت بإنتاج الكمامة والإعلان عنها وطرحها في الأسواق دون الالتزام بالاشتراطات اللازمة وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة.





واستنكر اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اتصال هاتفي مع صدى البلد أن تقوم شركة كبيرة بحجم قطونيل بهذا الخطأ الفادح الذي يضرب بقوانين الدولة عرض الحائط والإعلان عن كمامة قطونيل وتصنيعها وإنتاجها وطرحها بالأسواق دون الالتزام باستخراج التراخيص ومطابقة المواصفات والجودة قبل الإعلان والبيع في الاسواق.





ووجه عبد المعطي رسالة إلى كل المنتجين والمصنعين في مصر بأن لا تهاون مع غير الملتزمين بالقوانين مشددا على ضرورة الالتزام باستخراج كل التراخيص والتصاريخ اللازمة قبل الإعلان عن منتج جديد أو طرحه في الأسواق.





صرح رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطى بأنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.







وأشار رئيس الجهاز، في بيان، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية".