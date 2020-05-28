استدرجته فتاة على فيس بوك.. كشف لغز اختطاف نجل مقاول وطلب فدية 4 ملايين جنيه بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اختطاف شخصين بالإسكندرية ومساومة أهلهما على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه، لإطلاق سراحهما، وضبط الجناة.





البداية عندما تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية، بلاغا من مالك مصنع طوب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بغياب نجله، 23 سنة، وابن شقيقه، مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهما لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية، وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالي من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية"، وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه، وتلقى المبلغ اتصالا هاتفيا من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

















وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، وربتي منزل - مقيمين بمحافظة الإسكندرية.









وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين، وبحوزة اثنين منهم (2 سلاح أبيض "مطواة").









وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقررت إحدى ربتي المنزل بارتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذي طلب منها استدراج المجني عليهما عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لارتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة، وقام المتهم الهارب باستئجار سيارة ملاكي قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجني عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".









وحال وصولهم قاموا باحتجازهما بالاشتراك مع باقي المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط، ثم قام المتهم الهارب بالاتصال بوالد المجني عليه الأول، وطلب منه مبلغ الفدية، وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التي كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعي، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامي، تم إطلاق سراح المجني عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكي ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.









تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، فضلًا عن سيارة ملاكي أخرى كان يستقلها المجني عليهما بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، كما تم ضبط الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجني عليهما.



