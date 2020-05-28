أحمد شيبة: اشتغلت عامل يومية.. وكنت أتقاضى 5 جنيهات في الحفلة..ورفضت مسلسلين خوفا من كورونا

كما كشف عن رفضه التمثيل في مسلسلين عرضا عليه مؤخرا بسبب التزامه بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال أحمد شيبة، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إنه بدأ من الصفر حتى وصل إلى ما هو فيه حاليًا.









وأضاف أحمد شيبة أنه عمل فى مهن وحرف كثيرة قبل الدخول فى عالم الغناء، قائل:ا "أنا اشتغلت عامل يومية".





ولفت إلى أنه كان يتقاضى 5 جنيهات و10 جنيهات مقابل مشاركته فى حفلة غنائية، وهناك بعض الأشخاص كانوا يتقاضون 5 آلاف جنيه، موضحا أنه حصل على 150 جنيها من مشاركة فى حفلة، وكان ذلك يعتبر أعلى مبلغ.









وتابع أحمد شيبة، أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى حياته المهنية ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عامًا إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا ، قائلا: "بدأت من تحت الصفر وكل زملائي الفنانين يعلمون المعاناة التى كنت أعيشها".









وأكد أحمد شيبة، أن "أغنية آه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس، ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا، ومش هتغير، أنا بسيط بحب أهلى وناسى وأهل منطقتى".







