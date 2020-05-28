أحمد شيبة: اشتغلت عامل يومية.. وكنت أتقاضى 5 جنيهات في الحفلة..ورفضت مسلسلين خوفا من كورونا

- أحمد شيبة:
- رفضت يتقال عليا صاحب الأغنية الواحدة
- فلوس المشاهدات مش ليا للسبكي
- غيرت كلمات أغنية الدنيا ماشية بضهرها
- تأثرت بعدوية ومحمد رشدي وغنيت لـ أم كلثوم وعبد الحليم
كشف المطرب أحد شيبة عن تفاصيل بداية دخوله إلى الطرب عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.
كما كشف عن رفضه التمثيل في مسلسلين عرضا عليه مؤخرا بسبب التزامه بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقال أحمد شيبة، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إنه بدأ من الصفر حتى وصل إلى ما هو فيه حاليًا.
وأضاف أحمد شيبة أنه عمل فى مهن وحرف كثيرة قبل الدخول فى عالم الغناء، قائل:ا "أنا اشتغلت عامل يومية".
ولفت إلى أنه كان يتقاضى 5 جنيهات و10 جنيهات مقابل مشاركته فى حفلة غنائية، وهناك بعض الأشخاص كانوا يتقاضون 5 آلاف جنيه، موضحا أنه حصل على 150 جنيها من مشاركة فى حفلة، وكان ذلك يعتبر أعلى مبلغ.
وتابع أحمد شيبة، أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى حياته المهنية ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عامًا إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا ، قائلا: "بدأت من تحت الصفر وكل زملائي الفنانين يعلمون المعاناة التى كنت أعيشها".
وأكد أحمد شيبة، أن "أغنية آه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس، ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا، ومش هتغير، أنا بسيط بحب أهلى وناسى وأهل منطقتى".
وعن رفضه للمشاركة في مسلسلين في رمضان الماضي، خوفا من الإصابة فيروس كورونا
، قال أحمد شيبة
: "اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسلين رغم إني بحب التمثيل، ونفسي أمثل، وجاءت لي الفرصة، وبسبب أزمة كورونا رفضت ومردتش أمثل.. من خاف سلم".
وأضاف أحمد شيبة، أنه عُرض عليه مسلسل مع المطرب الشعبي سعد الصغير بدور بطولة، ولكنه رفض أيضا بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلي أن لديه شعورًا داخله بأنه يتمتع بموهبة التمثيل منذ فترة.
وتابع شيبة: "حاسس إن عندي موهبة التمثيل، وهكسر الدنيا، وهبقى نجم إن شاء الله الأيام اللي جاية؛ علشان خلاص مبقاش في غناء".
وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة
، إن الأغاني الشعبية ليست كلها تحتوى على ألفاظ سوقية.
وأضاف أحمد شيبة
": "أهم حاجة فى الأغانى الكلمة اللي بتخش البيوت".
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وأكد: "أحيانا بيكون هناك كلمات غير لائقة وحرام، وبيتم تغييرها.. لو الشاعر صمم على الكلمة مباخدش الأغنية".
وتابع: "حصلت معايا كذا مرة وغيرت الكلام.. أحيانا بقول للشاعر اللي بيجيب لي الأغنية مش عايز كدا هات كلمة غيرها".
واستطرد "شيبة": "أغنية الدنيا ماشية بضهرها كانت تحتوي على كلمات مختلفة وتم تغييرها.. كانت مكتوبة إن الدنيا جاية تذلني ودا حرام.. ربنا مبيذلش حد".
من جانب آخر، قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه كان لا يتفاعل على السوشيال ميديا، موضحًا أن أغنية "آه لو لعبت يا زهر" حصلت على ملايين المشاهدات وكانت ترند فترات طويلة.
وأضاف أحمد شيبة: "لما كان حد بيقولى أنك ترند كنت بستغرب عشان مكنتش أعرف يعنى إيه ترند.. الأغنية حصلت على 360 مليون مشاهدة".
ولفت إلى أنه سعيد بحب الناس له، وهذا أهم من المال، موضحا أنه سيقوم بعمل قناة يوتيوب فى الفترة المقبلة، ونشر جميع الأغانى الخاصة به من خلالها.
وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه تأثر بالفنانين القدامى، أمثال "عدوية، ومحمد رشدي، وعبده الإسكندراني".
وأضاف أحمد شيبة، أنه تعمق في أغاني القدامى، متابعا: "بغنيلهم من قبل ما أعمل فرقة".
واستطرد: "تأثرت وتعلمت من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ"، موضحًا أنه مازال يغني لهما، إضافة إلى عدوية.
وأكد أحمد شيبة: "حتى في الأفراح كنت بغنى ليهم.. وبغني لكله وكمان بغني لنفسي".
وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة
، إن "الزهر لعب معه بحب الناس"، متابعا: "الحمدلله الناس كلها بتحبني.. وأنا بحب كل الناس وبحمد ربنا".
وأضاف أحمد شيبة:
"أهم حاجة في الدنيا هو حب الناس"، واستطرد: "العمل الخيري دا بيني وبين ربنا".
وأوضح أحمد شيبة أن أغنية "آه لو لعبت يا زهر" حصلت على ملايين المشاهدات، معقبا: "فلوس المشاهدات مش بتاعتي.. دي بتاعت السبكي".
وأكد: "أنا اتنازلت للسبكي عن فلوس المشاهدات من غير أي حاجة".
واستطرد أحمد شيبة: "مكنتش اعرف حاجة عن الصفحات ولا عن الإنترنت ولا أي حاجة.. بس هعمل صفحة ليا على النت واحط عليها كل الأغاني بتاعتي القديمة والجديدة".
ونوه إلى أن "الأغاني بتاعتي كانت بتبقى ترند كذا مرة وانا معرفش".
وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة
، إن أهم شيء فى الغناء هو الاستمرار، متابعا: "قالوا عليا صاحب أغنية واحدة لما نزلت "آه لو لعبت يازهر" مع إني كنت منزل قبليها أغاني كتير".
وأضاف أحمد شيبة
: "رفضت يتقال عليا صاحب الأغنية الواحدة بعد آه لو لعبت يازهر وعملت يعلم ربنا وغيرها من الأغاني".
وتابع أحمد شيبة:
"آه لو لعبت يا زهر عملت مشاهدة عالية غير باقي الأغاني، بس كل الأغاني بتاعتي نجحت".
واستطرد: "كلنا بنشتغل في الأفراح.. اللي بيطلبني بروح.. بعمل أفراح لله وفي مطربين كتير بيعملوا كدا بردو".
واختتم أحمد شيبة
حواره قائلا: "ربنا يرفع عنا البلاء وكل الناس ترجع تشتغل. أتمنى الجمهور ميزعلش منى ومن الفرقة.. بقالنا شهرين مشتغلناش ولا عملنا بروفات بسبب كورونا".