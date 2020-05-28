فيديوجراف.. تحقيق موسع بالإذاعة التونسية بسبب مقطع صوتي فاضح

فوجئ مستمعو الإذاعة الثقافية التونسية ليلة العيد بتمرير مقطع صوتي فاضح لتأوهات جنسية على البث المباشر، وأثار الأمر غضب مستمعي الإذاعة ورواد مواقع الاجتماعي بعد بث تأوهات جنسية خلال الإذاعة التونسية.

ونشرت وسائل الإعلام فى تونس تفاصيل الفضيحة المدوية التي حدثت فى الإذاعة التونسية التي بثت تأوهات جنسية بشكل خاطئ، وأعلنت أن الإدارة المسئولة عن الإذاعة هي تونس الثقافية.









ولمزيد من التفاصيل حول تحقيق موسع بالإذاعة التونسية لمعرفة أسباب تسرب تسجيل صوتي جنسي تم تحميله من يوتيوب، شاهد الفيديوجراف التالى.