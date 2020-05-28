AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. تحقيق موسع بالإذاعة التونسية بسبب مقطع صوتي فاضح

الخميس 28/مايو/2020 - 03:27 م
فضيحة الاذاغة التونسية
فضيحة الاذاغة التونسية
Advertisements
سمر صالح - إعداد: ايمان عبداللطيف
فوجئ مستمعو الإذاعة الثقافية التونسية ليلة العيد بتمرير مقطع صوتي فاضح لتأوهات جنسية على البث المباشر، وأثار الأمر غضب مستمعي الإذاعة ورواد مواقع الاجتماعي بعد بث تأوهات جنسية خلال الإذاعة التونسية.

 

ونشرت وسائل الإعلام فى تونس تفاصيل الفضيحة المدوية التي حدثت فى الإذاعة التونسية التي بثت تأوهات جنسية بشكل خاطئ، وأعلنت أن الإدارة المسئولة عن الإذاعة هي تونس الثقافية.



ولمزيد من التفاصيل حول تحقيق موسع بالإذاعة التونسية لمعرفة أسباب تسرب تسجيل صوتي جنسي تم تحميله من يوتيوب، شاهد الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. ماذا فعل علوش القحطاني في فندق الطائف؟

فيديوجراف.. ريهام سعيد تسخر من إنجي وجدان وشيماء سيف

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على سما المصري

فيديوجراف.. تفاصيل قرار الأوقاف بشأن بث صلاة التراويح والعشاء

فيديوجراف.. هل نهاية "رامز مجنون رسمي" تقترب؟

فيديوجراف.. تفاصيل ضبط مودة الأدهم فتاة الـ«تيك توك»

ترشيحاتنا

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

شوبير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد الهجوم عليه

مدبولي: إجراء التحاليل السريعة والـ PCR لجميع الأطقم الطبية.. وتوفير كل المستلزمات لهم

زوجي مسافر وبيطلب مني نمارس العلاقة الزوجية في التليفون.. وطلبت الطلاق

كورونا مصنوع وليس طبيعيا.. أطباء يؤكدون

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

AdvertisementS

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

أول صور مسربة لسيارة هيونداي سانتا كروز 2021.. وسعرها بالجنيه 4

فوبيا البالطو الأبيض.. استشاري نفسي يكشف أسباب هروب مصابي كورونا من المستشفيات