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محافظات

حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح

الخميس 28/مايو/2020 - 01:36 م
حملة لازالة اشغالات
حملة لازالة اشغالات الطريق
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ايمن محمود
شن مجلس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة. 

وبحسب يبان، الخميس، قامت الحملة بالتعاون وشرطة المرافق بإزالة الاشغالات بشوارع عمر المختار "السوق القديم " وعلم الروم  بمدينة مرسى مطروح. 




وأكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن الحملة تاني تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إشغالات الطريق للباعة الجائلين لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. 

 
وذكر أن الحملة قامت بالتحفظ علي الماشية المنتشرة بالشوارع، بالإضافة إلى إزالة كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين، وبعد التنبية عليهم أكثر من مرة والتي تساعد على زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبية علي أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.
حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح
حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح
حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح
حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح
حفاظا على المظهر الحضاري.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في مطروح
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