لو اتنصب عليك في العيد.. حماية المستهلك هيجيبلك حقك بهذه الطرق

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس

جهاز حماية المستهلك

، إن غرفة عمليات الجهاز منعقدة؛ لمتابعة إجراءات مراقبة الأسواق، لمنع المتلاعبين بالأسعار من استغلال الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ولتلقى شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو التعرض لممارسات سلبية ضارة أو وجود أماكن تحجب السلع عن التداول، خاصة الكمامات والمنظفات والمطهرات.