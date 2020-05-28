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أخبار البلد

وزير خارجية اليابان يكرم مسئولا مصريا لجهوده في دعم اقتصاد البلدين

الخميس 28/مايو/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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التقى السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، وذلك بالقاهرة.


وتناول اللقاء مناقشة المزيد من فرص تعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وخلال الاجتماع، قام السفير نوكي بمنح المهندس إبراهيم العربي شهادة تقدير من وزير الخارجية الياباني تقديرًا لجهوده المتواصلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر، حيث كان رئيسًا متميزًا ونشطًا لمجلس الأعمال المصري –الياباني منذ عام 2014 كما قام أيضًا بتقوية علاقات العمل الخاصة به مع الشركات اليابانية مثل شركات توشيبا وسوني وشارب في مجال الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة إدارة الشركات اليابانية من خلال إدخال الطرق اليابانية في الصناعة والتي يجري تدريسها في مدرسة التدريب الفني التي تعمل تحت مظلة مجموعة شركات العربي.


وأعرب المهندس إبراهيم العربي عن تقديره البالغ تجاه ذلك التقدير، مؤكدًا حرصه على مواصلة دوره كجسر للتواصل بين مجتمعي الأعمال المصري – الياباني، كما أكد أيضًا على استعداده التام لأي نوع من أنواع النقاش لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار للشركات اليابانية من أجل التغلب على الأزمة الحالية.


وخلال المناقشات، أبلغ السفير نوكي وكوياماتوكوجي، مدير عام مكتب القاهرة لشركة تويوتا تسوشو، المهندس إبراهيم العربي، بتسلم كاروبي جون – رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، مسئوليته كرئيس لمجلس الأعمال الياباني –المصري خلفًا لأوزاواساتوشي، المستشار الأول لمجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو.


وأعرب السفير نوكي عن أمله في أن يقوم المهندس إبراهيم العربي، بصفته رئيسًا لمجلس الأعمال المصري – الياباني، بإقامة علاقات قوية مع نظيره الياباني الجديد السيد كاروبي، من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال مكافحة الأزمة معًا.
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