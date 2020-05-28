آخر التقاليع لمواجهة كورونا .. كمامة تحمل ملامح وجهك .. فيديو

اذاعت فضائية روسيا اليوم تقرير؛ عن القناع الذي يحمل نفس ملاح الوجه؛ حيث انتشر في الفترة الأخيرة في الهند نوع جديد من الكمامات التي يستخدمها المواطنون لمواجهة فيروس كورونا.





وهي أن يذهب المواطن إلى مصور يقوم بالتقاط صور الي وجه ويطبعها على كمامة، ليرتديها المواطن في الخروج ضمن إجراءات الهند الاحترازية لمواجهة كورونا.





ومن صفات تلك الكمامة انها قماشية يعاد استخدامها أكثر من مرة بعد الغسيل والكي؛ كما انها تناسب جميع الاعمار وتجعل الشخص يبدو وكأنه لا يرتدي كمامة.





وكانت السلطات الصحية فى الهند أعلنت عن تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.











