رئيس جامعة طنطا يفتتح جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول كورونا

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وبمشاركة وحضور علماء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية.





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وأضاف د. سبع أن جلسات المؤتمر اليوم تتناول أربعة محاور رئيسية هى : الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، ومستقبل العالم بعد هذه الجائحة، ودور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى دور المنظمات والمجتمع المدني في مواجهة الأزمة.





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من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة لمواجهة جائحة كورونا ودور البحث العلمي فى هذه الجائحة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نظرة إيجابية مستقبلية لجامعة طنطا حول مستقبل العالم والمنظومة الصحية بعد كورونا.



