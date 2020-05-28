رئيس جامعة طنطا يفتتح جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول كورونا

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وبمشاركة وحضور علماء وباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية.
وأضاف د. سبع أن جلسات المؤتمر اليوم تتناول أربعة محاور رئيسية هى : الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، ومستقبل العالم بعد هذه الجائحة، ودور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى دور المنظمات والمجتمع المدني في مواجهة الأزمة.
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من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات مهمة لمواجهة جائحة كورونا ودور البحث العلمي فى هذه الجائحة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نظرة إيجابية مستقبلية لجامعة طنطا حول مستقبل العالم والمنظومة الصحية بعد كورونا.
وأعرب د. عكاشة عن سعادته بالمشاركة الفعالة للعديد من الخبراء والباحثين المختصين الذين أثروا المؤتمر بأبحاثهم وتوصياتهم، وما قدمت من جديد في مجال البحث العلمي في مختلف القطاعات الطبية والاجتماعية والاقتصادية.