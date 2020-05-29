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حوادث

جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
كريم
كريم
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همت الحسينى
لم يعلم كريم أنها ستكون المرة الأخيرة في حياته التي يلعب فيها الكرة لتنتهي حياته بطعنة سكين على يد جاره  في الدقهلية.

في قرية البقلبه التابعه لمركز المنصوره اعتاد " كريم" هذا الشاب المهذب اللعب مع أصدقائه امام منزله وكان معه صديقه كريم ايضا الذي يرافقه دائما.

لم يتحمل جارهم" محمد" ان يلعبوا امام منزله فخرج اليهم يحدثهم بصوت عال ويتوعدهم فقام كريم بالرد قائلا : "لم نفعل ما يؤذيك نلعب فقط" ، فقام بسبهم ونشبت مشادات بينهم وتحولت لمشاجره استل خلالها سكينا فقام بطعن كريم بطعنه نافذه بصدره أودت بحياته ..حاول صديقه الدفاع عنه فتلقى طعنه هو الاخر واصيب بأصابه بالغه .

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واشتعل الغضب بين اهالى البقليه فى حالة غضب لفقدان الشاب المهذب، مطالبين باعدام القاتل،  مشبيهين قضية كريم بقضيه" البنا ".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده يفيد بمصرع كريم عادل احمد ١٦ عاما طالب مقيم قرية البقلبه التابعه لمركز المنصوره . اثر طعنه بسكين واصابه صديقه باصابات خطيره على يد جاره ويدعى محمد المرسى ٣٥ عاما كما اصيب صديقه كريم محمد ١٦ عاما.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة الى مكان الواقعه وبسؤال شهود عيان اكدوا ان مشاجره نشبت بين المتهم والمجنى عليه وصديقه بسبب اللعب بالكرة امام منزله ، قام على اثرها الجار بضرب الطالب بسكين بطعنه نافذه بالصدر اودت بحياته واثناء دفاع صديقه عنه قام بضربه هو الاخر وطعنه مما ادى لاصابته بأصابه خطيره وتم نقله للمستشفى.

وتمكنت المباحث من ضبط القاتل.
جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل
جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل
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