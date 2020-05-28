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محافظات

4 آلاف جنيه غرامة.. تحذير من محافظ الجيزة لمخالفي قرار ارتداء الكمامة

الخميس 28/مايو/2020 - 10:26 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحي

ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات،أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة،أوالبنوك،أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.

وأكد محافظ الجيزة على  معاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 الاف جنيه وفقا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن  وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "  .

واشار المحافظ  أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة  وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والاحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى.

فضلا عن اعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 . 

كما جدد المحافظ مناشدته للمواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد
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